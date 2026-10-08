Saluzzo, controlli dell'Arma con l'Asl: irregolarità in tre saloni di parrucchiere e stangata sulla sicurezza stradale

I carabinieri della Compagnia di Saluzzo, in stretta collaborazione con gli ispettori del Servizio Salute e Ambiente dell'Asl Cn1, stanno conducendo una vasta operazione di controllo mirata al rispetto delle normative igienico-sanitarie e del lavoro nelle attività commerciali e artigianali del territorio.

L'iniziativa fa seguito alla campagna estiva condotta nel settore turistico-alberghiero per garantire la tutela di clienti e lavoratori.

Le verifiche dei militari si sono concentrate in particolare sugli esercizi disciplinati da specifici regolamenti comunali, quali acconciatori, estetisti e centri tatuaggi.

I controlli avviati la scorsa settimana hanno fatto emergere irregolarità in tutti e tre i saloni di acconciatura ispezionati. In due locali sono state riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie delle strutture e delle attrezzature di lavoro, mentre in due casi mancava la presenza del direttore tecnico designato all'avvio dell'attività.

Per uno degli esercizi gli ispettori dell'Asl hanno avviato la procedura di segnalazione al Comune per la sospensione temporanea della licenza.

Sotto il profilo del decoro urbano, i carabinieri hanno segnalato al sindaco di Saluzzo un'attività artigianale alimentare del centro cittadino per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana, a causa di continui assembramenti notturni di avventori che arrecano disturbo al riposo delle persone e al degrado dell'area.

Parallelamente prosegue il monitoraggio della circolazione stradale: al termine della stagione estiva il bilancio dell'Arma conta 76 sanzioni legate alla mobilità alternativa e 53 patenti ritirate per infrazioni quali velocità pericolosa, uso dello smartphone alla guida ed ebbrezza da alcol o stupefacenti.