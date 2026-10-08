 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 08 ottobre 2026, 18:15

Tamponamento sulla tangenziale di Alba: traffico in tilt

Per cause da accertare due mezzi si sono scontrati attorno alle 17 ma fortunatamente non si registrano feriti

Code sulla tangenziale albese (foto di repertorio)

Code sulla tangenziale albese (foto di repertorio)

Forti disagi al traffico, ad Alba, in seguito ad un tamponamento avvenuto sulla tangenziale, dopo l'uscita del Mogliasso, in direzione Asti.

Per cause da accertare due mezzi si sono scontrati attorno alle 17 ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e per dirigere il traffico. Uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro è in avaria, motivo per cui si attende l'arrivo del carro attrezzi per rimuoverlo dalla sede stradale. 

Inevitabili disagi e rallentamenti alla circolazione su una cospicua parte della viabilità albese, vista l'ora di punta.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium