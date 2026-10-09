Aggrediscono un coetaneo alla stazione dei bus di Alba: carabinieri sulle tracce di un minorenne

Sarebbe un ragazzo non ancora diciottenne uno dei protagonisti della rissa avvenuta lo scorso 7 ottobre presso il terminal dei bus ad Alba, dove ogni giorno transitano centinaia di studenti.

I carabinieri sono già sulle sue tracce.

Il minore, assieme ad alcuni coetanei, avrebbe aggredito e malmenato un altro giovane, prontamente soccorso da alcuni autisti presenti, che lo avrebbero difeso e messo al riparo facendolo salire su un autobus e provvedendo a chiudere le porte.

Uno di loro, quello ricercato dai carabinieri, avrebbe quindi reagitolanciando una grossa pietra contro il vetro anteriore del mezzo, mandandolo in frantumi.

Tempestivo l'intervento dei carabinieri, allertati da alcuni presenti, ma nel frattempo il gruppetto si era già dileguato.

Le telecamere presenti hanno comunque permesso di ricostruire i fatti e individuare i responsabili, che i carabinieri stanno provvedendo ad identificare.

Sulla vicenda è intervenuto l'avvocato Erik Stefano Carlo Bodda, referente del Comitato 878 di Canale di Futuro Nazionale.

Bodda ha voluto esprimere la sua preoccupazione per l'accadimento, evidenziando come la sicurezza dei ragazzi che quotidianamente si recano alle scuole ad Alba utilizzando il trasporto pubblico sia tema di massima sensibilità per le famiglie del Roero, che il Comitato 878 rappresenta.