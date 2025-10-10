 / Datameteo

Weekend più primaverile che autunnale: attese temperature sopra i 20 gradi

Alta pressione e assenza di precipitazioni anche in avvio della prossima settimana

Un anticiclone sull'Europa centro-occidentale garantirà tempo stabile e per lo più soleggiato nel fine settimana con temperature oltre la media, ma poi lo spostamento del centro di alta pressione verso le isole britanniche farà ruotare le correnti da est con aria più fresca e umida ad interessare le nostre zone. Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi venerdì 10 a domenica 12 ottobre 

Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per velature, anche se condizionato dall'umidità mattutina che potrebbe rendere l'aria poco limpida. Nebbie possibili di notte e al mattino sulle aree di pianura più basse. 

Temperature in rialzo domani e oltre la media del periodo, con massime che saranno comprese tra 22 e 25 °C, minime tra 10 e 14 °C su pianure, fino a 15/16 °C su coste liguri.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, ad eccezione di un po' di tramontana moderata questa mattina e domenica mattina sui settori centrali della Liguria.

Da lunedì 13 ottobre

Continuerà il periodo con assenza di precipitazioni significative. 

Lo spostamento del centro di alta pressione sulle isole britanniche consentirà l'ingresso di aria più fresca e umida da est, che farà aumentare la copertura nuvolosa con nubi stratiformi soprattutto sui settori occidentali, mantenendo un cielo più nuvoloso per buona parte della settimana. 

Possibile qualche pioggia tra martedì e mercoledì ma debole e di breve durata sui settori alpini.

