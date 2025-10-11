Alba e Böblingen celebrano quarant’anni di amicizia

Sabato 11 ottobre, nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del palazzo comunale di Alba, si è tenuta la cerimonia per i 40 anni di amicizia tra Alba e Böblingen, la città tedesca situata a pochi chilometri da Stoccarda.

Il gemellaggio era stato formalizzato nel 1985 dai due sindaci di allora, Tomaso Zanoletti per Alba e Wolfgang Brumme per Böblingen. Per celebrare l’anniversario, è tornato ad Alba Alexander Vogelgsang, sindaco della città tedesca dal 1986 al 2010, che ha ricordato il sodalizio tra le due comunità con alcuni aneddoti personali.

La cerimonia è stata interamente dedicata ai valori della pace e dell’amicizia, più volte evocati e sottolineati sia dal sindaco di Alba Alberto Gatto, sia dal primo cittadino di Böblingen Stefan Belz.

“In questi quarant’anni – ha detto il sindaco Alberto Gatto, affiancato dall’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi – Alba e Böblingen hanno costruito un ponte solido fatto di valori condivisi: democrazia, collaborazione, solidarietà e pace. Le nostre città si sono incontrate attraverso la cultura, la musica, il dialogo e la reciproca conoscenza, rafforzando il senso di appartenenza a un’unica comunità europea. Oggi, durante la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, rinnoviamo con orgoglio questo legame davanti ai nostri concittadini e agli amici tedeschi. L’amicizia tra Alba e Böblingen è un legame che trascende la distanza e il tempo, un patrimonio prezioso che vogliamo custodire e trasmettere alle nuove generazioni, perché continuino a credere in un’Europa unita dalle persone, prima ancora che dalle istituzioni”.

Il sindaco Gatto e l’assessore Tibaldi hanno quindi donato alla città gemella una targa con l’iscrizione: “L’amicizia è il gemellaggio delle anime, un legame profondo che trascende la distanza e il tempo”.

“L’amicizia e la comprensione reciproca tra i popoli – ha sottolineato il sindaco di Böblingen Stefan Belz – sono valori fondamentali per costruire una democrazia solida e duratura. Auspichiamo che i legami tra le nostre comunità continuino a crescere e a rafforzarsi nel tempo. Il mio desiderio è che questa amicizia possa davvero essere eterna”.

Il sindaco Belz ha poi consegnato al collega Gatto e alla città di Alba uno striscione, opera d’arte dal titolo “Uniti per la Pace”, realizzato da 14 artisti provenienti dalle sette città gemellate con Böblingen. Per Alba, l’artista coinvolta è stata Donatella Arione. Come ha spiegato Belz, l’opera è nata durante la pandemia di Covid, ma conserva oggi un messaggio di grande attualità.

Durante la celebrazione, i due sindaci hanno firmato il libro delle firme ricordo.

Prima dello scambio dei doni, sono intervenuti anche gli ex sindaci di Alba Tomaso Zanoletti e Maurizio Marello, insieme al vicepresidente della Famija Albèisa, Luigi Cabutto. Proprio la Famija Albèisa, legata da anni a Böblingen attraverso la Kulinarische Genüsse aus Alba, ha consegnato targhe ricordo ad Anette Fischer e Angelika Genitheim per l’impegno nel Comitato locale di Gemellaggio.

All’evento hanno partecipato anche Inge Rosa Brunet, ex presidente del Comitato di Gemellaggio, e i consiglieri comunali di Böblingen Thorsten Breitfeld e Kerstin Froese. Per la città di Alba erano presenti i consiglieri Domenico Boeri, Pierangela Castellengo e Mario Marano.

In sala Consiglio ha suonato la Banda musicale Stadtkapelle di Böblingen, che nel corso del weekend — dal 10 al 12 ottobre — si è esibita più volte in città durante la permanenza della delegazione tedesca.