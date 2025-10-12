 / Cronaca

Cronaca | 12 ottobre 2025, 09:14

Auto in fiamme ieri sera a Paesana sulla SP26, davanti al cimitero di Calcinere

L’incendio, divampato intorno alle 21, è stato domato dai vigili del fuoco di Saluzzo con il supporto dei volontari di Barge

Immagine di repertorio

Ieri sera, intorno alle 21, un’auto alimentata a diesel è andata a fuoco a Paesana lungo la strada provinciale 26, davanti al cimitero in località Calcinere.
Le cause dell’incendio non sono ancora note. Le fiamme sono state prontamente controllate e spente dalle squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo, intervenute con l’APS e l’autobotte, con il supporto dei volontari di Barge.

Redazione

