Auto in fiamme ieri sera a Paesana sulla SP26, davanti al cimitero di Calcinere

Ieri sera, intorno alle 21, un’auto alimentata a diesel è andata a fuoco a Paesana lungo la strada provinciale 26, davanti al cimitero in località Calcinere.

Le cause dell’incendio non sono ancora note. Le fiamme sono state prontamente controllate e spente dalle squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo, intervenute con l’APS e l’autobotte, con il supporto dei volontari di Barge.