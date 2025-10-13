A Garessio torna la Mursecco Run

Dopo il successo dello scorso anno, oltre 90 iscritti, domenica 2 novembre torna la storica gara La Panoramica Mursecco RUN rinnovando il sodalizio tra I Run For Find The Cure e le famiglie Sciandra e Penone, la Val Tanaro GSD e il Comune di Garessio.

Continua quindi il percorso di solidarietà con la corsa per il progetto Home Sweet Home, fondo per il sostegno alla messa in sicurezza abitativa nei territori africani sostenuti da Find The Cure.

"Grazie al nuovo sostenitore della gara, l’Unione Montana Valli Tanaro e Casotto, si aprono le porte a possibili progetti futuri - spiegano gli organizzatori -. Ad affiancare il classico giro da 4,5 km torna per i podisti il doppio giro, La Panoramica 2X, da 7,5 km".

Programma

13.00 - 14.30 iscrizioni, ritiro pettorali e pacchi gara.

14.30 partenza bambini/ragazzi su percorso ridotto.

15.00 partenza corsa/camminata.

Al termine della gara castagnata offerta dal Comune, vin brulé e tè caldo.

Tanti i sostenitori della manifestazione: Unione Montana Valli Tanaro e Casotto, Città di Garessio, Gruppo Alpini di Garessio, Acqua San Bernardo, Noberasco, BeeCicletta e Vinicola Arno.