MOTORI / Raccolti oltre 10mila euro grazie al trofeo Gil Calleri al Rally di Santo Stefano Belbo

Anche in questa edizione del Rally di Santo Stefano Belbo i motivi sportivi si accompagnano al grande senso di solidarietà che da anni è il tratto distintivo dell’appuntamento promosso dal Cinzano Rally.

Un'iniziativa nata con il Trofeo delle Merende affiancato quest’anno dalla “Gil Calleri Cup”. La tre giorni cuneese si è aperta come tradizione con la cena di gala che ha visto la partecipazione di oltre 270 persone.

La lotteria e l’asta per accaparrarsi la tuta del campione di Formula 1 Max Verstappen hanno dato modo di raccogliere una prima somma alla quale si è aggiunta quella della vendita delle magliette celebrative dedicate a Gil Calleri. La somma totale raccolta nel corso dell’appuntamento cuneese è di 10 mila euro che verranno destinati all’ospedale di Alba - Bra, all’Associazione Sportabili di Alba, alla Collina degli Elfi e alle Coccole di Kira che ormai da anni accolgono con grande entusiasmo le iniziative della Cinzano Rally e del Trofeo Delle Merende