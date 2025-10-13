 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 13 ottobre 2025, 19:08

MOTORI / Raccolti oltre 10mila euro grazie al trofeo Gil Calleri al Rally di Santo Stefano Belbo

Verranno destinati all’Ospedale di Alba- Bra A “Sportabili” di Alba, all’associazione volontaria “La Collina degli Elfi” e alle “Coccole di Kira”

(Foto Rolling Fast) Il podio finale

(Foto Rolling Fast) Il podio finale

Anche in questa edizione del Rally di Santo Stefano Belbo i motivi sportivi si accompagnano al grande senso di solidarietà che da anni è il tratto distintivo dell’appuntamento promosso dal Cinzano Rally. 

Un'iniziativa nata con il Trofeo delle Merende affiancato quest’anno dalla “Gil Calleri Cup”. La tre giorni cuneese si è aperta come tradizione con la cena di gala che ha visto la partecipazione di oltre 270 persone. 

La lotteria e l’asta per accaparrarsi la tuta del campione di Formula 1 Max Verstappen hanno dato modo di raccogliere una prima somma alla quale si è aggiunta quella della vendita delle magliette celebrative dedicate a Gil Calleri. La somma totale raccolta nel corso dell’appuntamento cuneese è di 10 mila euro che verranno destinati all’ospedale di Alba - Bra, all’Associazione Sportabili di Alba, alla Collina degli Elfi e alle Coccole di Kira che ormai da anni accolgono con grande entusiasmo le iniziative della Cinzano Rally e del Trofeo Delle Merende

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium