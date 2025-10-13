Azienda agricola Brangero: se a fare la differenza nel bicchiere sono vini che sanno far parlare la terra

Mentre studiava alla Scuola Enologica di Alba, Marco Brangero osservava con attenzione il mondo del vino che lo circondava e si chiedeva se non fosse venuto il tempo di dare una svolta all’azienda di famiglia: quella che prima il nonno e poi il padre avevano creato e sviluppato, come del resto in quegli anni accadeva piuttosto frequentemente, vendendo ai privati sia le uve di Dolcetto e Barbera sia le damigiane di questi vini. Per questa ragione, quando cominciò a lavorare in azienda a fianco al padre, Marco aveva già le idee chiare. Poco per volta prese in mano quella che era a tutti gli effetti un’azienda agricola della quale il vino rappresentava solo un aspetto, per fare di quest’ultimo il fulcro praticamente esclusivo dell’attività.

A vent’anni dunque cominciò a imbottigliare i suoi vini e cercare a Torino e Milano, setacciando palmo a palmo ristoranti ed enoteche a cui far conoscere e vendere le sue etichette. Stabilendo però lui il prezzo: “Quella del prezzo – ci svela Marco – per me è stata una sorta di principio: la vita dei miei nonni e dei miei genitori, era stata segnata dal prezzo fatto da altri. Il prezzo delle uve, delle nocciole, dei vitelli era sempre stabilito dai compratori. E io questo non potevo accettarlo: a decidere il prezzo del mio vino volevo essere io”. Fu questo cambio di passo, certo all’inizio non facile, a consentire all’azienda di crescere e di guardare al futuro in una prospettiva di sviluppo, ben diversa da quella precedente. E con una graduale crescita delle esportazioni che consentì al nome di Brangero di assumere via via un tratto sempre più internazionale

Enologo e agronomo: una collaborazione decisiva

“Certo per fare un buon vino – ed è proprio Marco Brangero a dirlo – la cantina è decisiva. Troppo spesso però il vino oggi viene fatto quasi esclusivamente in cantina, dimenticando invece quel che dà a ciascun vino il suo carattere specifico e la sua identità irripetibile: e cioè la vigna e il terreno in cui le viti affondano le loro radici”.

Per questo vigna e cantina vanno pensate in modo coordinato: “Già quando frequentavo la Scuola Enologica – continua Marco – avevo ben chiaro che senza un serrato dialogo tra agronomo ed enologo il risultato in bottiglia rischia di essere al di sotto delle potenzialità effettive del vino”.

Non è strano in questo senso che nell’Azienda agricola Brangero lavorino fianco a fianco l’agronomo Gianpiero Romana e l’enologo Gianfranco Cordero: il primo intento a curare i terreni con pratiche organiche e ossigenazioni, garantendo vigne sane e uve concentrate; il secondo invece chiamato successivamente a interpretare quella materia, traducendola in vini non solo fortemente riconoscibili, ma anche capaci di “far parlare la terra” da cui quelle uve nascono. Marco al riguardo è netto: “In Italia, anche in aziende di dimensioni notevoli, si tende ancora troppo ad affidarsi solo all’enologo, dimenticando che senza il lavoro in campo i vini che nasceranno non diranno mai veramente se stessi.

E questo a partire dalla scelta del clone, altro tema troppo spesso sottovalutato: un clone troppo produttivo annulla il carattere del vino, uno troppo spinto rischia di schiacciare il territorio. Serve misura e, in questo senso, puntare sui cru non è semplicemente un esercizio di stile, ma piuttosto lo sforzo di far sì che il vino possa esprimere al meglio la collina che li produce”.





Sobrietà, eleganza, carattere

E il terroir, nei vini dell’Azienda agricola Brangero, parla davvero, riuscendo a dire la sua senza se e senza ma. E a farcelo capire da subito è stato il Dolcetto di Diano d’Alba Sori Cascina Rabino Soprano (2023): la sua partenza, sia al naso che in bocca, è stata tanto sobria da sembrare austera. Se però gli darete del tempo, magari anche stappandolo un'oretta prima di berlo, i suoi profumi e i suoi sapori esploderanno e vi daranno l'impressione di trovarvi davvero davanti a un grande vino connotato da un’inattesa capacità di evolvere. Altrettanto espressivo del territorio risulta anche essere il Nebbiolo d'Alba Quattro cloni (2022): un vino che racconta una storia di varietà come ricchezza: equilibrato, morbido e rotondo, ma evidenziando al contempo una forte personalità, nel calice porta le sfumature di più anime fuse in una sola voce, capace di raccontare il territorio con eleganza e fermezza. Decisamente da provare, anche l’Alta Langa Metodo Classico Extra Brut (2021), 60% Pinot Nero e 40% Chardonnay, che la dice lunga su quanto Marco ami le bollicine, che in questo vino si distinguono per il perlage fine, per i profumi delicati e per l’eleganza complessiva. E, anche, in questo caso, capaci di dare il meglio di sé dopo averle lasciate in cantina qualche annetto.





________________________

Cantina: Azienda agricola Brangero

Indirizzo: via Provinciale Montelupo, 26 – Diano D’Alba (CN)-

Telefono: (+39) 338 1283229

Sito web: https://www.brangero.com/az-agr-brangero/