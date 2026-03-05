All’asilo infantile di Roreto i bambini scoprono l’arte del cioccolato

I Baci di Cherasco entrano in classe

Una mattinata diversa dal solito ha animato l’Asilo Infantile di Roreto, dove i bambini hanno partecipato a un atelier dedicato ai celebri Baci di Cherasco. Per qualche ora l’aula si è trasformata in un piccolo laboratorio del gusto: cacao, nocciole e cioccolato sono diventati strumenti di scoperta e gioco. I bambini hanno potuto osservare da vicino gli ingredienti, riconoscerne i profumi e capire come elementi semplici possano trasformarsi in una pralina amata da generazioni. Tra domande, sorrisi e piccoli assaggi simbolici, la lezione si è trasformata in un viaggio curioso dentro uno dei dolci più rappresentativi della zona.

Mauro Riccardi racconta il mestiere di cioccolatiere

A guidare l’incontro è stato Mauro Riccardi, maestro cioccolatiere della città di Cherasco. Con semplicità e ironia ha spiegato ai bambini come nasce un Bacio di Cherasco: dalla scelta degli ingredienti fino alla lavorazione del cioccolato. Più che una lezione, è stato un racconto fatto di gesti, curiosità e piccoli segreti del mestiere. I bambini hanno seguito con grande attenzione ogni passaggio, affascinati dall’idea che dietro una pralina ci siano manualità, pazienza e tanta passione.

Un progetto che racconta il territorio

L’iniziativa fa parte del percorso educativo dell’Asilo Infantile di Roreto, che da tempo propone attività legate alla cultura e alle tradizioni locali. L’atelier dedicato ai Baci di Cherasco non è stato soltanto un momento goloso, ma un’occasione per far conoscere ai più piccoli un simbolo della loro comunità. Attraverso esperienze concrete e incontri con artigiani del territorio, la scuola costruisce occasioni di apprendimento capaci di unire gioco, scoperta e memoria delle tradizioni. Un modo semplice ma efficace per insegnare ai bambini che anche i prodotti più piccoli possono raccontare una grande storia.