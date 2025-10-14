Davide Tuninetti è il nuovo cantoniere del Comune di Cavallerleone

Con grande soddisfazione, l’amministrazione comunale di Cavallerleone ha accolto il nuovo cantoniere Davide Tuninetti, recentemente entrato a far parte della squadra comunale.

Il suo inserimento rappresenta un passo importante per garantire continuità ed efficienza nei lavori di manutenzione e decoro del piccolo Comune nella pianura tra Saluzzese e Saviglianese.

Durante un breve momento di presentazione, il sindaco Marcellino Peretti ha espresso parole di apprezzamento e fiducia: “Con l’arrivo di Davide rafforziamo il nostro impegno quotidiano per la cura del paese. Gli auguriamo buon lavoro, con l’auspicio che possa svolgere il suo incarico con dedizione e soddisfazione, contribuendo al benessere della nostra comunità”.

All’incontro erano presenti anche la vice sindaca Monica Granetto e l’assessore Nadia Vola, che hanno voluto ringraziare quanti, nei mesi scorsi, si sono prodigati per garantire la continuità dei lavori nonostante la mancanza di personale.

“Il contributo di chi ha offerto tempo e impegno in questo periodo – hanno aggiunto le amministratrici – è stato prezioso e dimostra ancora una volta il valore della collaborazione e del senso civico che caratterizzano Cavallerleone”.

Con il nuovo cantoniere, il Comune guarda ora al futuro con rinnovato entusiasmo, puntando su un lavoro di squadra improntato all’efficienza, alla vicinanza ai cittadini e alla cura costante del territorio.