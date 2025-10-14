La Giunta comunale di Bra ha incontrato le associazioni di Protezione Civile del territorio

In occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile, nella mattinata di oggi, martedì 14 ottobre 2025, la Giunta comunale braidese ha ricevuto i rappresentanti delle tre associazioni di Protezione Civile convenzionate con la città.

Si tratta del presidente del Gruppo Civico Volontari Protezione Civile Bra Gian Massimo Vuerich, del presidente della Squadra A.I.B. (anti incendi boschivi) e P.C. di Bra Cosimo Baietta e del vicepresidente e responsabile dell’area braidese dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo provinciale volontariato e protezione civile Provincia di Cuneo “Gen. Romano Marchisio” Pierpaolo Serra.

L’incontro è stato organizzato per porgere il ringraziamento dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità braidese per il costante impegno profuso dai volontari. “La Protezione Civile non è solo un’organizzazione: è una rete di persone, di cuori e mani che operano al servizio degli altri con spirito di solidarietà, generosità e con uno straordinario senso di responsabilità. Sappiamo di poter contare su di voi con la massima fiducia”, il pensiero espresso dalla Giunta.

Nell’occasione l’Amministrazione comunale ha lanciato anche un appello affinché le persone desiderose di “dare una mano” - giovani ma anche meno giovani – si facciano avanti per fornire il proprio contributo in questo campo di azione del volontariato caratterizzato da un alto valore civico. Chi fosse interessato può contattare una delle tre associazioni di Protezione Civile scrivendo rispettivamente a gruppopcbra@gmail.com, bra@corpoaibpiemonte.it o a ancprotcivcn-distbra@libero.it