 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 14 ottobre 2025, 16:35

Tempo di castagne alla scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì

Lo scorso venerdì il tradizionale appuntamento con i "nonni alpini"

Tempo di castagne alla scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì.

Lo scorso venerdì, infatti, nel giardino della scuola, rallegrati da una bella giornata di sole, I bambini hanno assistito alla cottura dei "mundàj".

"Grazie alla gentilezza, alla disponibilità e alla generosità dei degli alpini che anche quest'anno hanno offerto le castagne,  i nostri bambini hanno potuto  gustare le caldarroste e festeggiare l'autunno - fanno sapere le insegnanti -.  Per molti bimbi era la prima volta, per altri, "veterani", era un appuntamento davvero tanto atteso. Ringraziamo con tutto il cuore i nonni-alpini per aver regalato anche quest'anno un po' del loro tempo e i loro sorrisi ai nostri bambini".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium