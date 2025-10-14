Tempo di castagne alla scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì.

Lo scorso venerdì, infatti, nel giardino della scuola, rallegrati da una bella giornata di sole, I bambini hanno assistito alla cottura dei "mundàj".

"Grazie alla gentilezza, alla disponibilità e alla generosità dei degli alpini che anche quest'anno hanno offerto le castagne, i nostri bambini hanno potuto gustare le caldarroste e festeggiare l'autunno - fanno sapere le insegnanti -. Per molti bimbi era la prima volta, per altri, "veterani", era un appuntamento davvero tanto atteso. Ringraziamo con tutto il cuore i nonni-alpini per aver regalato anche quest'anno un po' del loro tempo e i loro sorrisi ai nostri bambini".