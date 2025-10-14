Un'ondata di affetto per l'ultimo saluto a Enzo della Posillipo. Folla commossa ai funerali e lui offre il caffè

Commozione e un'ondata di affetto a Borgo San Dalmazzo per “Enzo” Fariello della pizzeria Posillipo, che domenica si è spento all'età di 61 anni.



Gremita, ieri pomeriggio, la chiesa di San Dalmazzo . La folla ha riempito anche il piazzale esterno antistante per l'ultimo saluto. In centinaia a dirgli addio e a conforto della moglie Marisa, dei figli Antonio e Lucia con i consorti e delle sorelle Maria, Anna, Antonietta e Melinda, cognati, nipoti e pronipoti. Una testimonianza diretta di quanto la sua personalità avesse fatto breccia nel cuore delle persone che lo avevano conosciuto. “Buono, generoso, gentile, solare, accogliente, sempre sorridente e spiritoso”, questi sono solo alcuni degli aggettivi che gli sono stati attribuiti. Molti i messaggi di cordoglio, che hanno invaso i social, chi con ricordi e aneddoti personali chi con pudore gli ha riservato una preghiera.

Insieme alle sorelle aveva assunto la guida dell'attività di famiglia, iniziata nei locali della pizzeria dei genitori dove ora trova sede la farmacia Paganelli, fino a trasferirsi in via Cuneo. Negli anni si sono affermati diventando una delle attività più note in zona, complice il clima familiare e l'attenta professionalità.



Un uomo gentile fino alla fine e oltre, come dimostra il suo ultimo gesto. Tramite il figlio Antonio ha offerto il caffè ai presenti al suo funerale, sorprendendoli e tentando ancora una volta di sdrammatizzare. E poi il lungo applauso all'uscita del feretro, accompagnata dall'inno della “sua” Inter.