 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 14 ottobre 2025, 11:07

Alba, auto si rovescia presso lo svincolo di uscita della tangenziale

Donna alla guida in ospedale a Verduno per accertamenti

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

E’ stata trasportata al Dea dell’ospedale di Verduno la donna alla guida dell’auto che, poco prima delle ore 9 di questa mattina, martedì 14 ottobre, è finita fuori strada mentre percorreva la Sp 3/Bis tangenziale di Alba.

Il sinistro è avvenuto all’imbocco dello svincolo di ingresso alla città presso la rotonda della Vigna, dove il veicolo condotto dalla donna è prima uscito dalla carreggiata per poi rovesciarsi.

In soccorso della donna sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza regionale 118 insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento albese e ai Carabinieri della locale Compagnia.

All’arrivo dei soccorritori la donna era uscita dall’abitacolo e fortunatamente non sembrava aver subito traumi di particolare gravità. E’ stata accompagnata al presidio di Verduno per accertamenti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium