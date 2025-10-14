Alba, auto si rovescia presso lo svincolo di uscita della tangenziale

E’ stata trasportata al Dea dell’ospedale di Verduno la donna alla guida dell’auto che, poco prima delle ore 9 di questa mattina, martedì 14 ottobre, è finita fuori strada mentre percorreva la Sp 3/Bis tangenziale di Alba.
Il sinistro è avvenuto all’imbocco dello svincolo di ingresso alla città presso la rotonda della Vigna, dove il veicolo condotto dalla donna è prima uscito dalla carreggiata per poi rovesciarsi.
In soccorso della donna sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza regionale 118 insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento albese e ai Carabinieri della locale Compagnia.
All’arrivo dei soccorritori la donna era uscita dall’abitacolo e fortunatamente non sembrava aver subito traumi di particolare gravità. E’ stata accompagnata al presidio di Verduno per accertamenti.