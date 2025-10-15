Coltiva la tua passione per la natura: diventa Manutentore del Verde con AgenForm a Cuneo

Se ami la natura, le piante e il lavoro all’aria aperta, questa è l’occasione giusta per trasformare la tua passione in una vera opportunità professionale. A Cuneo, AgenForm propone il corso gratuito “Manutentore del Verde”, un percorso formativo interamente finanziato dal Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, che prepara figure qualificate e pronte a inserirsi nel mondo del lavoro nel settore del verde.

Un percorso formativo concreto e riconosciuto

Il manutentore del verde è il professionista che si occupa della cura, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi, aree pubbliche e spazi privati. Attraverso un approccio pratico e dinamico, il corso forma competenze tecniche e operative: dall’uso delle attrezzature alle tecniche di potatura, dall’irrigazione alla progettazione di spazi verdi sostenibili.

Le lezioni alternano teoria e pratica, con esercitazioni in collaborazione con aziende agricole e giardini del territorio, per offrire un’esperienza di apprendimento diretta e ancorata alla realtà locale.

Al termine del percorso, i partecipanti ottengono l’Attestato di idoneità professionale, requisito indispensabile per esercitare legalmente la professione o avviare un’attività autonoma nel settore.

Competenze e obiettivi

Il corso mira a fornire una formazione completa e spendibile nel mercato del lavoro. Tra gli obiettivi principali:

Acquisire competenze tecniche per la manutenzione e gestione del verde ;

; Approfondire botanica, agronomia e fisiopatologia vegetale ;

; Imparare tecniche di progettazione e impianto del verde sostenibile ;

; Prepararsi all’esame di qualifica regionale.

A chi si rivolge

Il percorso è rivolto a disoccupati e persone in cerca di occupazione iscritti ai Centri per l’Impiego della provincia di Cuneo. È richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado e una conoscenza base della lingua italiana (livello A2 per cittadini

stranieri). Possono partecipare candidati provenienti da tutto il territorio regionale.

Dove e quando

Le lezioni si svolgono presso la sede AgenForm di Cuneo, in Piazza Torino 3, con attività pratiche in aziende e spazi verdi locali. Il corso parte a ottobre 2025, con lezioni dal lunedì al mercoledì dalle 8:30 alle 17:00. La durata complessiva è di 180 ore, suddivise tra moduli teorici e laboratori pratici.

Programma didattico

Botanica e riconoscimento delle piante

Tecniche di potatura e manutenzione

Uso sicuro delle attrezzature e sicurezza sul lavoro

Impianti di irrigazione

Gestione fitosanitaria e sostenibilità ambientale

Progettazione e gestione delle aree verdi

Stage e simulazioni pratiche

Costi e iscrizioni

La partecipazione è completamente gratuita, grazie al finanziamento del Programma GOL – PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). È previsto solo il versamento di una marca da bollo da 16 € al momento del rilascio dell’attestato.

Per iscriversi basta cliccare sul pulsante “PREISCRIVITI ORA” sul sito AgenForm e compilare il modulo online. Un tutor contatterà i candidati per confermare la candidatura. La partecipazione è riservata ai residenti o domiciliati in Piemonte.

Un’opportunità da non perdere

Il settore del verde è in continua crescita e richiede figure sempre più competenti e formate. Il corso “Manutentore del Verde” rappresenta una porta d’ingresso concreta verso una professione sostenibile, richiesta e a contatto con la natura.

I posti sono limitati: le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per chi sogna di lavorare all’aperto, tra piante e paesaggi, il momento giusto per cominciare è ora.