Chiusa di Pesio, tour gratuito in e-bike tra castagneti e faggeti

Sabato 25 ottobre, nell’ambito della 27ª Festa del Re Marrone, a Chiusa di Pesio si svolge il 1° Mundaj Bike, un tour gratuito in e-bike con accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte tra i meravigliosi castagneti e faggeti della Valle Pesio.





L’iniziativa nasce per valorizzare il territorio e promuovere la mobilità sostenibile, offrendo un’esperienza immersiva nella natura e tra i paesaggi più suggestivi della valle.



Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Piazza Cavour. Il percorso, ad anello di circa 25 chilometri, si snoda su fondo sterrato di media difficoltà, attraversando sentieri e stradine panoramiche che si inoltrano tra i boschi colorati d'autunno.