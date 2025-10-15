Chiusa di Pesio, tour gratuito in e-bike tra castagneti e faggeti

 / Eventi

Sabato 25 ottobre il 1° Mundaj Bike: 25 km ad anello nella Valle Pesio con guida cicloturistica. Ritrovo alle 9:30 in Piazza Cavour, aperitivo finale sotto il Pellerino. Prenotazione obbligatoria

Sabato 25 ottobre, nell’ambito della 27ª Festa del Re Marrone, a Chiusa di Pesio si svolge il 1° Mundaj Bike, un tour gratuito in e-bike con accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte tra i meravigliosi castagneti e faggeti della Valle Pesio.



L’iniziativa nasce per valorizzare il territorio e promuovere la mobilità sostenibile, offrendo un’esperienza immersiva nella natura e tra i paesaggi più suggestivi della valle.

Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Piazza Cavour. Il percorso, ad anello di circa 25 chilometri, si snoda su fondo sterrato di media difficoltà, attraversando sentieri e stradine panoramiche che si inoltrano tra i boschi colorati d'autunno.



L’escursione si conclude intorno alle 12:30 con un aperitivo finale in Piazza Cavour, sotto il Pellerino, un momento conviviale pensato per condividere l’esperienza e rilassarsi nella suggestiva cornice del borgo Bandiera Arancione del Touring Club.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione all’Ufficio Turistico Valle Pesio 0171 734990 o contattando direttamente la Guida Cicloturistica al 392 193 0427. Casco e guanti sono obbligatori.

