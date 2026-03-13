Fugge all’alt della Polizia Locale: ventenne senza patente denunciato a Cortemilia

Un controllo di polizia stradale si trasforma in una breve fuga nel centro abitato di Cortemilia, ma il responsabile viene successivamente identificato grazie alle indagini e al sistema di videosorveglianza cittadino.

L’episodio risale al 16 febbraio, quando gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Montana Alta Langa, impegnati in un posto di controllo lungo via Valle Bormida, hanno intimato l’alt al conducente di un motoveicolo. Alla vista degli agenti, però, il motociclista non si è fermato: dopo aver effettuato un’inversione di marcia, ha accelerato dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce nel centro del paese.

Le successive verifiche svolte dagli agenti, supportate anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di risalire all’identità del conducente: si tratta di un ventenne residente nella zona, che si era messo alla guida del motociclo del padre senza aver mai conseguito la patente di guida.

Per questo il giovane è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 192 commi 1 e 6 bis del Codice della strada, per non essersi fermato all’alt intimato dagli agenti, e ai sensi dell’articolo 116 commi 15 e 17, per essersi messo alla guida del motociclo senza aver mai conseguito la patente.

Sanzioni anche per il padre proprietario del mezzo, che è stato multato ai sensi dell’articolo 116 comma 14 del Codice della strada per aver affidato o consentito la guida del veicolo a una persona priva di patente idonea alla conduzione.

Nel complesso l’importo delle sanzioni amministrative ammonta a circa 3.850 euro. Il motociclo è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo, con contestuale ritiro della carta di circolazione.