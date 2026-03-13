Incidente a Savigliano: 78enne perde il controllo dell'auto e finisce contro le vetture in sosta

Incidente stradale ieri mattina a Savigliano, poco dopo le 12.

Una signora torinese di 78 anni, che procedeva in via Torino alla guida di una Lancia Ypsilon, all'altezza del civico 159 ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro due vetture in sosta e ribaltandosi in centro strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e a far uscire la signora. Intervento anche per la Polizia locale Unione terre della pianura e per il personale del 118.

La donna non ha fortunatamente riportato lesioni, né ci sono stati altri feriti.