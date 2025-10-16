Ultimi giorni per Albaland 2025: il Luna Park di Alba saluta la città il 26 ottobre

Dopo il grande successo dello spettacolo pirotecnico di sabato 11 ottobre, che ha illuminato il cielo sopra il fiume Tanaro, Albaland 2025 si avvia verso la sua parte finale.

Il Luna Park di piazza Medford rimarrà aperto ancora per dieci giorni, fino a domenica 26 ottobre, per regalare gli ultimi momenti di divertimento e magia a grandi e piccini.

Un’edizione da record per il Luna Park di Alba

Quest’anno Albaland ha fatto registrare un’affluenza straordinaria, con migliaia di visitatori arrivati da tutta la provincia e non solo.

Le serate di festa, le luci colorate e le tante attrazioni hanno reso l’appuntamento uno dei più amati dell’autunno albese.

L’emozione dei fuochi d’artificio sull’acqua, visibili da piazza Medford e piazza Sarti, ha rappresentato il momento clou di un’edizione che sarà ricordata per il grande entusiasmo del pubblico.

Ultimi giorni per approfittare della formula “Tutti in giostra a 2 euro”

Confermata anche in queste ultime settimane la promozione “Tutti in giostra a 2 euro”, valida:

ogni mercoledì pomeriggio e sera



la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30/13:00



Un’iniziativa che continua ad attirare famiglie e ragazzi, offrendo la possibilità di vivere l’esperienza del Luna Park a prezzi popolari.

Un finale in allegria nel cuore di Alba

Fino al 26 ottobre, Albaland continuerà ad animare piazza Medford con le sue giostre, la musica e le bancarelle di dolci e street food.

Un’occasione perfetta per trascorrere le ultime giornate d’autunno tra divertimento, gusto e spensieratezza, anche in concomitanza con la 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, che prosegue nel centro storico.

Informazioni e Contatti

Location: Piazza Medford, Alba

Ultimo giorno di apertura: domenica 26 ottobre 2025

Info e prenotazioni:+39 333 5681341

Email: albaland.2021@gmail.com

Albaland 2025 si prepara a salutare Alba dopo un mese di grandi emozioni.

Ultimi giorni per vivere la magia del Luna Park e chiudere in bellezza un autunno all’insegna del divertimento!



