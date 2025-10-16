Ceva, dottoressa Bettin cessa l'attività: dal 1° novembre arriva Matilda Basso

Dal 31 ottobre prossimo la dottoressa Gioia Bettin cesserà definitivamente la sua attività come medico di medicina generale nel comune della valle Tanaro.

Per garantire la continuità del servizio sanitario sul territorio, l'Asl ha già provveduto alla nomina di un sostituto: dal 1° novembre 2025 prenderà servizio la dottoressa Matilda Basso, che riceverà un incarico provvisorio per l'assistenza primaria.

Il nuovo ambulatorio della dottoressa Basso sarà operativo in piazza Vittorio Veneto 1, nel centro di Ceva. I pazienti potranno contattare il nuovo studio medico al numero 366 4340796 o tramite email all'indirizzo studiomedicobasso@gmail.com .

Gli orari di ricevimento, esclusivamente su appuntamento, saranno distribuiti nell'arco della settimana: lunedì dalle 8.30 alle 11.30, martedì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre mercoledì e giovedì il servizio sarà garantito nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Tutti gli assistiti attualmente in carico alla dottoressa Bettin passeranno automaticamente sotto le cure della dottoressa Basso a partire dal 1° novembre. Tuttavia, l'Asl precisa che i cittadini mantengono piena libertà di scelta e potranno, se lo desiderano, optare per un altro medico di base tra quelli disponibili nell'ambito territoriale di competenza.

Il cambio rappresenta un momento delicato per la sanità locale, ma le autorità sanitarie assicurano che non ci saranno interruzioni nel servizio di assistenza primaria per la popolazione cevese.