Studenti stranieri del Politecnico in visita a Ceva

Nei giorni scorsi il Comune di Ceva ha accolto una delegazione di studenti internazionali del Politecnico di Torino (provenienti da Polonia, Russia, Spagna e Turchia), impegnati nel laboratorio “Infrastructure(s) - Building Construction Studio B”, dedicato allo studio delle infrastrutture civiche nei territori a bassa densità.

L’iniziativa, coordinata dai docenti Simona Della Rocca, Anna Reggio e Roberto Pennacchio, con il supporto degli assistenti Rossella Altobelli, Paolo Bianco, Giulia Lazzari ed Ezgi Ozalp, si inserisce in un percorso di ricerca e progettazione che coinvolge diversi comuni del territorio, tra cui Ceva, Sale delle Langhe, Saliceto e Monesiglio.

Al centro del laboratorio vi è il tema del mercato coperto inteso come infrastruttura civica, capace di sostenere la vita pubblica e rafforzare la coesione sociale nei contesti marginali. In quest’ottica, la visita a Ceva ha rappresentato un’importante occasione di confronto diretto con il territorio, consentendo agli studenti di approfondire le caratteristiche urbane, sociali ed economiche della città e di raccogliere elementi utili allo sviluppo dei propri progetti.

Durante l’incontro in Comune, gli studenti hanno potuto dialogare con l’Amministrazione comunale, approfondendo il ruolo storico e contemporaneo delle piazze di mercato come luoghi di aggregazione, scambio e identità per le comunità locali.

“È stato un piacere accogliere questi giovani studenti provenienti da diversi Paesi – evidenziano il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli ed il vice Fabio Ferrero -, che hanno scelto di dedicare il loro lavoro di studio anche al nostro territorio. I ragazzi si sono dimostrati molto interessati e vivaci, ponendo domande sulle peculiarità della nostra città, sulle tradizioni e la gastronomia, concentrandosi sul ‘perché scegliere Ceva’ come luogo per vivere. Il confronto con il mondo accademico rappresenta per noi un’opportunità preziosa per valorizzare Ceva e riflettere su nuove prospettive di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli spazi pubblici e la loro funzione sociale. Siamo convinti che da queste esperienze possano nascere idee e visioni utili per il futuro della nostra comunità. L’Amministrazione comunale ringrazia il Politecnico di Torino per l’attenzione rivolta al territorio cebano e per aver coinvolto Ceva in un progetto di respiro internazionale, che unisce ricerca, formazione e valorizzazione delle realtà locali”.