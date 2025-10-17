In dono alla ministra Casellati il libro della fossanese Tiziana Martino

La visita di ieri, giovedì 16 ottobre, in Sala Falco della Provincia della ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolta dal presidente Luca Robaldo e da una folta schiera di sindaci, è stata anche l’occasione per l’ospite di ricevere un gradito omaggio che identifica tutto il territorio cuneese, fino al Piemonte intero.

Casellati ha ricevuto in dono l’opera curata dalla fossanese Tiziana Martino “De.Co. – il racconto di un territorio”. Il libro di 400 pagine, ideato nel periodo del lockdown del 2020, è uscito nel maggio scorso. Sono ben 247 i prodotti gastronomici, i saperi e l’arte che hanno ricevuto il riconoscimento a livello comunale della De. Co. (Denominazione Comunale), illustrati in quest’autentica collezione di eccellenze di ogni genere.

“Sono emozionata e orgogliosa per il bellissimo gesto avvenuto nella sede della Provincia di Cuneo, dove il Presidente Luca Robaldo ha donato alla ministra Elisabetta Casellati il mio libro, presentandolo come un volume che racconta e valorizza le eccellenze De.Co. della nostra provincia. – ha commentato Martino - Sapere che il mio lavoro è stato scelto per rappresentare il meglio delle Denominazioni Comunali e l’anima autentica della Granda è per me motivo di grande emozione e profonda gratitudine.

Poi i ringraziamenti: "Un doveroso e sentito grazie al presidente Luca Robaldo e all’Amministrazione Provinciale per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso questo progetto e verso tutte le realtà che custodiscono la nostra identità territoriale. Questo gesto è anche un riconoscimento per tutti i produttori De.Co., che con passione e dedizione portano avanti ogni giorno le tradizioni, la qualità e la genuinità delle nostre eccellenze locali, che ora andranno anche a Roma”.

Circa i prossimi appuntamenti di promozione del libro Tiziana Martino ha precisato: “Domenica 19 ottobre sarò presente alla Sagra della Cupeta (riconosciuta come De.Co) a Torre Mondovì e la prossima settimana a “Gusta Cherasco”, a Brondello per la “Sena delle Cujette” e domenica 26 a Rifreddo alle “Notti delle Streghe”. Sto continuando in questo modo a portare le nostre tradizioni e le nostre eccellenze De.Co in giro per la Provincia”.

Tiziana Martino, nativa di Alba, cresciuta a Cherasco, ora vive a Fossano. A Salmour lavora come funzionario comunale. È laureata in Scienze del Turismo ed è stata in passato promotrice di molti eventi culinari sul territorio. Padre originario della Val Varaita, mamma invece braidese. A testimoniare il fatto che questo mix di saperi del territorio li custodisce già per tradizione familiare.