Barolo en Primeur: degusta in anteprima i vini del 2024 e partecipa all'asta Christie's

Nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dal 20 al 26 ottobre, il progetto Exclusive Barolo en Primeur offre un’esperienza immersiva unica: degustare in anteprima i Barolo e i Barbaresco dell’annata 2024 direttamente nelle cantine aderenti.

Un’occasione esclusiva per scoprire il potenziale dei futuri grandi vini e avvicinarsi al mondo dell’en primeur, riservata a un numero limitato di partecipanti: ogni cantina offrirà l’opportunità di prenotare un’esperienza di degustazione esclusiva. Alcuni dei Barolo e Barbaresco in degustazione saranno proprio quelli che saranno oggetto dell’asta di ottobre, che si svolgerà online sulla piattaforma di Christie’s durante tutta la settimana, arrivando al suo apice venerdì 24 ottobre, e sarà possibile fare offerte per i lotti comunali direttamente sul sito di Christie’s.

L’Asta “Barolo en primeur” rappresenta un evento imperdibile all’insegna della solidarietà, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, insieme alla Fondazione CRC Donare ETS e in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Durante l’asta, saranno battute le barrique prodotte dalla Vigna “Cascina Gustava” e i prestigiosi vini di numerose cantine, raccolti in lotti comunali.