“Sicurezza stradale - Psicologia ed etica”  Un incontro per riflettere sul valore della vita e la responsabilità condivisa di chi vive la strada

A Cuneo il 27 novembre alle 19.30 presso la sede di Officine Mattio, in via Renzo Gandolfo, 6/A - Madonna dell’Olmo, sarà ospitato l'incontro “Sicurezza stradale - Psicologia ed etica”, per riflettere sul valore della vita e la responsabilità condivisa di chi vive la strada.

L'evento è organizzato da Giovanni Monge Roffarello, CEO & Founder di Officine Mattio e da Alberto Bergia, Presidente della Cooperativa Sociale La Cascina - progetto IO CI SONO, in collaborazione con la Fondazione Michele Scarponi.

L’appuntamento, dal titolo “SICUREZZA STRADALE - Psicologia ed etica”, sarà un’occasione di dialogo e sensibilizzazione su un tema di grande attualità e impatto sociale: la sicurezza sulle nostre strade, raccontata attraverso esperienze, valori e testimonianze dirette.

Interverranno:

Giovanni Monge Roffarello, CEO & Founder di Officine Mattio

Marco Scarponi, Segretario Generale della Fondazione Michele Scarponi

Mirco Baiocco, Nucleo Operativo Dipendenze – Prefettura di Cuneo

Paolo Viberti, giornalista sportivo ed autore con undici Olimpiadi al proprio attivo

Mauro Leoni, PhD in Psicologia dell’educazione e delle disabilità

A moderare l’incontro sarà Alessandro Carlini, Professore presso ESBS, CEO & Founder di IFAM ed esperto in diritto sportivo.

L’evento si concluderà con un aperitivo analcolico offerto a tutti i partecipanti, per favorire il confronto informale e la condivisione di idee.

“La bicicletta è libertà – ricorda Giovanni Monge Roffarello – e crediamo che la cultura della sicurezza stradale e del rispetto reciproco debba diventare parte integrante del nostro modo di vivere e di interpretare il ciclismo.”

Con questa iniziativa, Officine Mattio rinnova il proprio impegno nel promuovere una mobilità consapevole, sostenibile e rispettosa della vita, confermandosi un punto di riferimento non solo per l’eccellenza Made-in-Italy, ma anche per la sensibilità sociale che da sempre accompagna il marchio cuneese.



Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sicurezza-stradale-psicologia-ed-etica-1827892598969? aff=oddtdtcreator