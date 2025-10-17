Ciaburro: “Le parole di Landini sono una vergogna per tutti i lavoratori”

"Passati i tempi in cui i sindacati e il sindacalismo servivano a creare lavoro, garantire diritti e costruire futuro. Oggi Landini preferisce occuparsi di politica estera e di offendere il Presidente del Consiglio anziché pensare ai lavoratori”. A pronunciare queste parole è l’onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia.

“Questa è una visione sindacale che ha portato alla firma di contratti penosi per molti lavoratori, oltre che in contraddizione con ciò che chiede nelle piazze. Offese, insulti e arroganza, incitazione alla violenza. Davanti ai problemi reali da affrontare sul lavoro e sulle famiglie - prosegue l’onorevole Ciaburro -, Landini sa parlare solo con gli insulti, dando aria ad un’arroganza che nasconde la sua inadeguatezza da sindacalista, incapace di confrontarsi realmente nel merito ed ottenere risultati comuni per i lavoratori. Insultare Giorgia Meloni con epiteti che neanche meritano di essere recuperati è solo indice della cifra qualitativa della persona e del suo movimento, basato sempre più sull'odio che sui diritti sociali, sul costruire l’unico futuro che gli sta a cuore, il suo … tutto il resto alla sinistra evidentemente non interessa più."

Prosegue Ciaburro: “Si tratta di un’azione contro le istituzioni e anche contro le donne. Tutte le donne. Spero che le femministe, così attente e pronte ad intervenire su certi temi, lo siano altrettanto in questo caso. O forse gli insulti alla prima presidente donna della storia repubblicana, non meritano il loro sdegno?”.