Cuneo, Fratelli d’Italia accende i riflettori su presidi e parcheggi: due interpellanze di Noemi Mallone in Consiglio comunale

Nel prossimo Consiglio comunale di Cuneo, la consigliera Noemi Mallone del gruppo Fratelli d’Italia porterà all’attenzione dell’aula due interpellanze che toccano temi di attualità e di interesse cittadino: il rispetto delle ordinanze comunali nei presidi presenti sul territorio e la gestione della sosta a pagamento.

La prima interpellanza riguarda il presidio a sostegno della causa palestinese attualmente in corso in Piazza Europa. Mallone segnala di aver ricevuto da alcuni cittadini segnalazioni e immagini che mostrerebbero persone all’interno del gazebo mentre consumano bevande alcoliche, comportamento vietato dall’ordinanza sindacale che proibisce il consumo e l’asporto di alcolici in tutta la piazza, 24 ore su 24.

La consigliera chiede al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire se la Giunta sia a conoscenza dei fatti e se siano stati svolti controlli da parte della Polizia Municipale per verificare il rispetto delle norme. Mallone interroga inoltre l’Amministrazione su eventuali sanzioni comminate, sulla regolarità dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico e sui piani di vigilanza predisposti per garantire uniformità nell’applicazione delle ordinanze comunali.

“È fondamentale – sottolinea Mallone nel testo – che le regole valgano per tutti, a prescindere dalle finalità dell’occupazione degli spazi pubblici, per tutelare il decoro urbano e la legalità”.

La seconda interpellanza, invece, torna su un tema più volte sollevato da Fratelli d’Italia: la mancanza di pass per residenti e abbonamenti agevolati per lavoratori nelle aree di sosta a pagamento.

Mallone ricorda come, in passato, l’Amministrazione avesse promesso una fase di monitoraggio per valutare l’impatto dell’estensione dei parcheggi a pagamento, "ma ad oggi – denuncia – non risulta alcun passo concreto in direzione di agevolazioni per chi abita o lavora in città".

La consigliera chiede dunque di sapere se i monitoraggi siano stati effettuati, quali risultati abbiano prodotto e quando la Giunta intenda introdurre misure a favore dei cittadini. Inoltre, sollecita chiarimenti sulle ipotesi di regolamentazione allo studio e sulle eventuali iniziative temporanee o sperimentali per alleviare il disagio economico di residenti e lavoratori.

“Serve equilibrio – conclude Mallone – tra la necessità di regolamentare la sosta e quella di tutelare chi vive e lavora in città, evitando che le nuove tariffe diventino un ulteriore peso per famiglie e imprese.”

Le due interpellanze saranno discusse nella prossima seduta del Consiglio comunale di Cuneo, dove si attendono le risposte del Sindaco e degli assessori competenti.