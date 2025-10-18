Forza Nuova a Bra: gazebo sulla sicurezza tra consensi e contestazioni

Sabato pomeriggio, 18 ottobre, Forza Nuova ha allestito a Bra un gazebo informativo per parlare di sicurezza e degrado urbano. L'iniziativa del movimento di estrema destra ha diviso la cittadinanza tra chi si è fermato a dialogare e chi invece ha contestato la presenza degli attivisti.

Un gruppo di collettivi locali ha infatti organizzato una contro-manifestazione, con cori e slogan che hanno animato la piazza. "Vogliamo restituire alla gente le zone degradate della città", hanno dichiarato i rappresentanti di Forza Nuova, che accusano i contestatori di essere "complici di spacciatori e delinquenti".

Tra i momenti di maggiore tensione, la presenza dell'ex sindaca Bruna Sibille, oggi in maggioranza consiliare, tra coloro che hanno manifestato contro il gazebo. Un fatto che non è passato inosservato agli esponenti di FN: "Dispiace vedere chi dovrebbe rappresentare le istituzioni schierarsi con i facinorosi", commentano Luigi Cortese e Mattia Taricco, rispettivamente responsabili regionale e provinciale del movimento.

I commercianti della zona si sono trovati nel mezzo della disputa, con alcuni che lamentano disagi per le attività causati dalla doppia manifestazione. "Non ci fermeranno né i complici del degrado né chi li copre per convenienza politica. Torneremo presto", promettono da Forza Nuova, annunciando nuove iniziative nelle prossime settimane.

La questione sicurezza resta un tema caldo in città, con posizioni sempre più polarizzate tra chi invoca maggiore controllo del territorio e chi invece denuncia derive securitarie e strumentalizzazioni politiche.