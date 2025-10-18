Malore per un'anziana a Torre Mondovì: intervento dei soccorsi crea disagi al traffico

Notevoli disagi alla circolazione questo pomeriggio, sabato 18 ottobre, sulla strada provinciale SP20, all'altezza dell'incrocio tra Torre Mondovì e Pamparato.

Poco dopo le 13, un'anziana signora di 86 anni ha accusato un malore nella propria abitazione, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente l'elisoccorso, un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Fortunatamente, dopo i primi accertamenti sanitari, la situazione è risultata meno grave del previsto: l'anziana è stata classificata in codice verde e trasportata in ospedale con l'ambulanza per gli accertamenti del caso, senza che la sua vita fosse in pericolo.

L'ampio dispiegamento di mezzi di soccorso, pur necessario in situazioni di emergenza, ha tuttavia causato qualche ripercussione sulla viabilità della zona. Si è formata una lunga coda di auto e persino trattori agricoli, con automobilisti costretti ad attendere diversi minuti prima di poter riprendere la marcia regolare.

La situazione è tornata alla normalità in tempi brevi.