SESHAT DAY: parte in Piemonte la nuova era dell’Amministratore di Condominio

C’è un vento nuovo che soffia sulla professione dell’Amministratore di Condominio. Un vento fatto di consapevolezza, strumenti digitali e capacità relazionali, e spinge i professionisti a ridefinire il proprio ruolo in una società sempre più complessa, dove la casa è diventata un ecosistema tecnico, umano e digitale insieme.

È in questo scenario che debutta in Piemonte il SESHAT DAY, il format-evento B2B ideato da Seshat, che venerdì 24 ottobre – dalle 14.30, presso La Porta delle Langhe di Cherasco – porterà in scena una nuova visione della professione condominiale.

«L’Amministratore di oggi non è più solo un tecnico o un contabile – spiega Marco Demonte, co-fondatore di SESHAT – ma un manager delle relazioni e del tempo. Con questo nuovo modello sostenibile vogliamo creare una comunità di professionisti più forti, collaborativi, collegati e capaci di affrontare il cambiamento senza subirlo».

Non una semplice giornata di formazione, ma un’esperienza di crescita e connessione, pensata per chi ogni giorno si confronta con normative, conflitti, innovazione e responsabilità. Un appuntamento che inaugura ufficialmente anche in Piemonte un modello già affermato in Liguria, nato per unire tecnologia, cultura e benessere professionale.

Il modello SESHAT: la rete che trasforma la professione

Nato nel 2023 in Liguria da un gruppo di professionisti esperti della filiera dell’abitare, SESHAT propone un modello innovativo: supportare senza sostituire. Attraverso consulenze specialistiche (edilizia, legale, finanziaria, energetica), percorsi formativi di nuova generazione e soluzioni digitali basate sull’Intelligenza Artificiale, il progetto offre strumenti pratici per semplificare la gestione, ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita lavorativa.

Un approccio che oggi più che mai si rivela necessario, perché la sopravvivenza professionale dell’Amministratore passa dalle soft skills: capacità di comunicare, di gestire il tempo, di creare fiducia e di guidare le persone nei momenti di crisi.

Luigi Gallareto: il diritto e l’IA nella vita reale dell’Amministratore

Tra i protagonisti del SESHAT DAY ci sarà l’avvocato Luigi Gallareto, co-fondatore di SESHAT, nonchè formatore e punto di riferimento per ANACI, dove dal 2015 dirige il Centro Studi Provinciale di Savona e fa parte del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Esperto di diritto condominiale e nuove tecnologie, il coach-legale affronterà il tema più attuale: l’Intelligenza Artificiale applicata alla professione forense e gestionale, al centro del suo recente volume “Intelligenza Artificiale per la professione forense”.

«L’IA non sostituisce la competenza – sottolinea Gallareto – ma la potenzia. Il vero professionista è colui che sa governare la tecnologia con consapevolezza, etica e responsabilità. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere anche attraverso il progetto della SESHAT ACADEMY, dove la formazione è pensata come un percorso di crescita e non solo di aggiornamento».

Il suo intervento offrirà una lettura lucida e concreta di come i nuovi strumenti digitali possano aiutare l’Amministratore a ridurre rischi, migliorare i processi decisionali e gestire la responsabilità civile in modo più efficace.

“Connection Booster”: il workshop esperienziale che cambia le relazioni

Cuore esperienziale del pomeriggio sarà il workshop “Connection Booster”, ideato da Private Community e condotto dai formatori e coach Marina Gambera e Marco Franceschini, entrambi franchisee dell’organizzazione.

Un laboratorio interattivo dedicato alla comunicazione efficace e alla gestione degli stili comportamentali, per imparare a creare relazioni positive fin dal primo istante.

«Ogni studio è un piccolo ecosistema umano – racconta Marina Gambera – e saper comunicare in modo autentico e costruttivo significa migliorare non solo le relazioni, ma anche la qualità dei risultati. La nostra collaborazione con la SESHAT ACADEMY nasce proprio per fornire strumenti pratici di evoluzione personale e professionale».

Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, i partecipanti potranno scoprire come allenare empatia, ascolto e leadership, competenze sempre più decisive per chi gestisce persone e patrimoni.

Unire Liguria e Piemonte: la forza del networking

Con il debutto del SESHAT DAY a Cherasco, si rafforza la sinergia tra Liguria e Piemonte, due territori che condividono la stessa sfida: creare un network di amministratori preparati, digitali e resilienti.

Un’unione che la governance di SESHAT sta già consolidando anche attraverso la SESHAT ACADEMY, dove i corsi spaziano dalla gestione del team alla customer experience condominiale.

Partner d’eccellenza

Il SESHAT DAY è reso possibile grazie al sostegno di una rete prestigiosa di partner:

Banco Azzoaglio, storico istituto bancario di Ceva, vicino al territorio di Piemonte e Liguria e alle sue imprese. EdilSpiderwork, leader dell’edilizia verticale nel Nord Ovest. SOENG – Solutions Energy Green, promotrice della transizione ecologica e dell’efficientamento energetico. Dives, fornitore di energia da fonti rinnovabili. Automat Group, specialista nelle automazioni condominiali e aziendali. Energy Team Service, centro autorizzato Siemens per la contabilizzazione del calore.

Tutti insieme a sostenere un progetto che vuole dare valore e voce a una nuova generazione di Amministratori di Condominio.

Il pomeriggio si concluderà con un Aperibusiness di networking, occasione ideale per trasformare conoscenze e ispirazioni in collaborazioni reali.

Evento gratuito – ultimi posti disponibili!

Prenotazioni → https://combine.privatecommunity.net/event/356

Email info@seshatsrl.it | Sito www.seshatsrl.it