A Paroldo torna “Aspettando San Martino”

La Festa di San Martino a Paroldo è da sempre un inno alla voglia di stare insieme, come una volta, quando ci si ritrovava nelle case a “vegliare”: racconti, cibo povero, risate e calore umano condiviso.

In attesa della festa vera e propria, in programma l’8 e 9 novembre, il paese dell’Alta Langa si anima con una rassegna di eventi culturali e popolari riuniti sotto il titolo “Aspettando San Martino”.

Tre appuntamenti per entrare nel clima di festa e riscoprire il valore della comunità e della tradizione langarola.

IL PROGRAMMA

Domenica 19 ottobre – ore 21.00 - Confraternita di San Sebastiano – Paroldo.

“Onde di Terra”, film di Andrea Icardi

Un racconto intenso e commovente che attraversa gli anni ’70 tra Langhe, Calabria, pallapugno, questioni sociali e storie d’amore. Dopo i numerosi riconoscimenti ottenuti in tutta Italia, il regista porta il suo film a Paroldo per un incontro speciale con il pubblico.

Venerdì 24 ottobre – ore 18.00 – Confraternita di San Sebastiano – Paroldo (CN)

Incontro con la scrittrice Cristina Rava

L’autrice dialogherà con il pubblico presentando il suo nuovo romanzo “Degna Sepoltura”, in un momento di confronto e riflessione dedicato alla letteratura contemporanea.

Domenica 26 ottobre – ore 14.15 in piazza a Paroldo

Pantalera in piazza

Amichevole del campionato nazionale di Serie B tra San Benedetto Belbo e Niella Belbo.

A seguire, merenda sinoira

Durante tutti gli appuntamenti sarà inoltre visitabile l’esposizione dei quadri di Tanchi, allestita nella Confraternita di San Sebastiano.

Dopo ogni evento, i ristoranti di Paroldo proporranno cene a tema per proseguire la serata tra i sapori autentici dell’Alta Langa. Un invito a godersi l’autunno, tra arte, cultura e buona tavola.

Gli eventi di “Aspettando San Martino” aprono il cammino verso l’Estate di San Martino, in programma l’8 e 9 novembre: due giorni di tradizioni, musica, mostra mercato e soprattutto la suggestiva Veglia della Bagna Cauda, quando le case del paese si aprono per accogliere oltre mille persone in un’esperienza unica di condivisione.

