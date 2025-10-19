CALCIO ECCELLENZA / Il Cuneo vince in rimonta: 2-1 il derby di Centallo

L’AC Cuneo 1905 fa suo il derby con il Centallo, al termine di una partita ricca di emozioni. A decidere la sfida, giocata allo stadio “Don Eandi”, le reti di Gyimah (65’) e Angeli (75’) che rispondono all’iniziale vantaggio centallese di Monge (38’).

Il Centallo arrivava da tre vittorie di misura consecutive contro Acqui, Vanchiglia e Cheraschese (tutti 1-0). Il Cuneo, invece, aveva vinto l’ultimo match contro il Pro Villafranca (2-0 al “Paschiero”), riscattando il deludente pareggio a reti bianche di sette giorni prima sul campo del Savio Asti.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 15:33 allo stadio comunale “Don Eandi” di Centallo. Padroni di casa in maglia nera mentre gli ospiti con la divisa rossa.

Il match inizia nel segno dell’equilibrio. I primi ad esporsi sono i ragazzi di mister Bianco con la percussione in contropiede di Caristo, al 5’, e con il tiro di Gyimah (9’). I centallesi rispondono prontamente con le conclusioni in rapida successione di Rocca e Poppa (12’). Al 15’ la prima vera occasione ce l’ha il Cuneo con un bel tiro di Gyimah che termina di poco alto sulla traversa.

La partita, giocata davanti ad un folto pubblico, prosegue su buoni ritmi. Il Centallo insiste e si rende nuovamente pericoloso al 35’ con Poppa che, dopo essersi ben coordinato, calcia dal limite dell’area mancando di poco il bersaglio. Il gol è però nell’aria, infatti al 38’ i padroni di casa trovano il gol del vantaggio: Rocca calcia dai 30 metri, Cavalieri non trattiene la conclusione e Monge non può fallire il tap-in a rete per l’1-0 Centallo. Sul finire del primo tempo l’incontro si fa più nervoso ma senza particolari episodi. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero, al termine del quale manda le due squadre negli spogliatoi.

A inizio ripresa un’uscita avventata di Cavalieri rischia di compromettere la partita del Cuneo: il portiere ospite si scontra con Poppa ma per l’arbitro non è fallo e dunque si prosegue. Al 59’ Massaro sfiora la rete del raddoppio al termine di un contropiede causato dal cattivo disimpegno di Rastrelli. I cuneesi, complici anche i cambi, ci provano con Gyimah. Al 62’ Poppa si rende nuovamente pericoloso ma il tiro viene deviato in angolo. Tre minuti dopo (65’) il Cuneo trova finalmente il gol del pareggio con Gyimah, migliore dei suoi, che dopo aver scartato il difensore si presenta solo davanti a Guardalben e lo batte con una precisa conclusione.

La squadra di mister Sacco sembra subire il colpo; al 75’ Angeli sfrutta un rimpallo e con un potente destro porta i biancorossi in vantaggio (1-2). All’87’ il Centallo recrimina un rigore su Poppa ma l’arbitro nega con fermezza e poi assegna sette minuti di recupero. Al 93’ i padroni di casa vanno vicini al pareggio con il tiro al volo di Minini, sugli sviluppi di un corner. Al 96’ Guardalben nega il tris a Regolanti in contropiede. A Centallo finisce 1-2 in favore degli ospiti.

Il Cuneo sale dunque a 16 punti in classifica mentre il Centallo rimane a quota 14.

Prossimo turno domenica 26: il Centallo farà visita alla capolista Alessandria con il via previsto per le 15:30, mentre il Cuneo ospiterà al “Paschiero” il Pro Dronero, fischio d’inizio alle 14:30.

TABELLINO

CENTALLO – CUNEO 1-2

Centallo (3-4-3): Guardalben, Decolombi (67’ Ceta), Mozzone, Rocca (67’ Bedino), Dalmasso, Menon, Massaro (71’ Minini), Morello, Monge (81’ De Souza), Poppa, Vallati (77’ Armando). A disposizione: Bellucci, Beshku, Valleriani, Giraudo. Allenatore: Jodi Sacco

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Magnaldi, Nacci (85’ Orlando), Caristo (58’ Regolanti), Gyimah (88’ Bernardi), Silvestro, Scotto, Rastrelli (61’ Galfrè), Rizzo, Angeli, Tall (63’ Giraudo F.). A disposizione: Aime, Giraudo E., Bianco, Ghibaudo. Allenatore: Danilo Bianco

Gol: Monge 38’ (Ce), Gyimah 65’ (Cu), Angeli 75’ (Cu)- Ammoniti: Rastrelli (Cu), Vallati (Ce), Rocca (Ce), Dalmasso (Ce), Regolanti (Cu), Mozzone (Ce) - Espulsi: nessuno - Angoli: Centallo 2 – Cuneo 6

Arbitro: Liberio Fundarotto di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Costantini di Asti e Barsotti di Alessandria