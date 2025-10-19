 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 19 ottobre 2025, 10:57

A Marene la commedia dialettale “Merceria Tote Pautasse – Boton, Liasse… e Lengasse!”

Sabato 25 ottobre, all’Auditorium San Giuseppe, una serata all’insegna del divertimento con la regia di Anna Maria Carena: risate, tradizione piemontese e prenotazione obbligatoria per assistere allo spettacolo

A Marene la commedia dialettale “Merceria Tote Pautasse – Boton, Liasse… e Lengasse!”

L’Auditorium San Giuseppe di Marene ospita sabato 25 ottobre alle ore 21 il debutto sul palco locale della Compagnia J’Amis del Teatro di Carmagnola, nota per le sue commedie brillanti in dialetto piemontese e la vivace regia di Anna Maria Carena. La sera sarà animata dalla commedia “Merceria Tote Pautasse – Boton, Liasse… e Lengasse!” che promette divertimento assicurato e atmosfere autentiche, grazie a un testo che celebra la cultura e l’umorismo popolare piemontese.

La prenotazione del posto è consigliata, tramite il portale Eventbrite o direttamente dal sito della parrocchia di Marene, con possibilità di informazioni e gestione prenotazioni via mail all’indirizzo dedicato. L’iniziativa è curata dai volontari del Circolo Noi di Marene.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium