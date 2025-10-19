A Marene la commedia dialettale “Merceria Tote Pautasse – Boton, Liasse… e Lengasse!”

L’Auditorium San Giuseppe di Marene ospita sabato 25 ottobre alle ore 21 il debutto sul palco locale della Compagnia J’Amis del Teatro di Carmagnola, nota per le sue commedie brillanti in dialetto piemontese e la vivace regia di Anna Maria Carena. La sera sarà animata dalla commedia “Merceria Tote Pautasse – Boton, Liasse… e Lengasse!” che promette divertimento assicurato e atmosfere autentiche, grazie a un testo che celebra la cultura e l’umorismo popolare piemontese.

La prenotazione del posto è consigliata, tramite il portale Eventbrite o direttamente dal sito della parrocchia di Marene, con possibilità di informazioni e gestione prenotazioni via mail all’indirizzo dedicato. L’iniziativa è curata dai volontari del Circolo Noi di Marene.