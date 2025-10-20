La Banda musicale di Bene Vagienna ha celebrato il 35° anniversario di rifondazione

Trentacinquesimo anniversario di rifondazione per la Banda Musicale Città di Bene Vagienna, che ha festeggiato lo scorso weekend con uno stage di tre giorni di lavoro, studio e approfondimento ed il concerto nella chiesa di San Francesco.

Lo stage, organizzato con il maestro e compositore Enrico Tiso, ha visto la partecipazione di musicisti di diverse età ed esperienze, che hanno lavorato insieme per migliorare le loro abilità musicali e preparare un concerto di alta qualità. Dopo dieci anni dall'ultimo, la banda musicale ha dimostrato ancora una volta la sua passione e dedizione per la musica.

“Il concerto di ieri è stato un momento di grande emozione e condivisione per il pubblico presente. - dichiara il presidente della banda musicale locale Giancarlo Priola - La banda musicale ha eseguito brani di diverso genere, mostrando la sua versatilità e professionalità. La direzione musicale è stata affidata ai maestri Valerio Semprevivo e Nicoletta Fornasero, nella prima parte. Mentre nella seconda il maestro e compositore Enrico Tiso ha guidato la banda con maestria e passione. Un ringraziamento speciale va anche al sindaco e all'Amministrazione comunale per la vicinanza e il supporto, all’associazione Amici di Bene, a don Antonio”.

Il sindaco Claudio Ambrogio: "La musica è condivisione, ascolto e armonia. La Banda riesce sempre a sorprenderci con dei concerti stupendi. L'Amministrazione comunale le è vicina da sempre, sin da quando ha realizzato la nuova sede.

E conclude: "La celebrazione del 35° anniversario di rifondazione è stata un successo grazie all'impegno e alla passione di tutti i partecipanti. La banda musicale continua a essere un punto di riferimento importante per la comunità di Bene Vagienna, promuovendo la cultura musicale e la condivisione”.