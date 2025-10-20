 / Attualità

Attualità | 20 ottobre 2025, 10:23

Un ponte di amicizia in Piemonte, rinnovato il gemellaggio tra Diano Marina, Diano d’Alba e Néoules

Un triangolo di affetti nato nel lontano 2007. Al sindaco Cardinale l'omaggio dell'amministrazione di Néoules, che ha voluto onorare il suo impegno conferendogli la cittadinanza onoraria

Quello appena trascorso è stato un fine settimana all'insegna dell'amicizia e della collaborazione ha riunito i rappresentanti di tre territori uniti da storia e valori condivisi. Il comune ligure di Diano Marina ha partecipato con entusiasmo all'evento “Di Sori in Sori” a Diano d’Alba, rinnovando i forti legami di un gemellaggio che affonda le radici nel tempo. 

A rappresentare la città rivierasca era presente il consigliere Gianluca Gramondo, accolto calorosamente dal sindaco di Diano d’Alba, Ezio Cardinale, e dalla sua giunta. La delegazione italiana ha incontrato anche gli amici francesi del Comune di Néoules, rappresentati da Christophe Lacombe e Sophie Aboudaram, a testimonianza di un’intesa transfrontaliera consolidata.

L’occasione è stata un momento per celebrare un’unione civica e culturale iniziata nel 2007 con il primo gemellaggio tra Diano Marina e Diano d’Alba. Questo legame si è poi arricchito nel 2016 con l'ingresso del comune francese di Néoules, trasformandosi in un vero e proprio "triangolo" di affetti e collaborazioni. 

Il sindaco Ezio Cardinale è una figura centrale di questa collaborazione: l'amministrazione di Néoules ha infatti voluto onorare il suo impegno conferendogli la cittadinanza onoraria. La giornata si è svolta in un clima festoso, ribadendo l'importanza di questi scambi culturali e istituzionali per rafforzare l'identità comune e la condivisione di tradizioni. Un legame solido, che guarda al futuro nel segno della reciproca stima.

