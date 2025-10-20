 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 20 ottobre 2025, 19:55

“Islanda oltre il 62° parallelo”: il viaggio fotografico di Grazia Bertano tra ghiacci, lava e leggende

Nel calendario dei 150 anni del Circolo ’l Caprissi, una serata dedicata alla magia dell’Islanda estiva, tra immagini, racconti e riflessioni sul legame tra uomo e natura

“Islanda oltre il 62° parallelo”: il viaggio fotografico di Grazia Bertano tra ghiacci, lava e leggende

L’Islanda, il cui nome evoca terre di ghiaccio e silenzi artici, rivela in realtà, nel periodo estivo, un volto sorprendente: prati verdeggianti che costeggiano l’oceano, altopiani lavici modellati dal vento e dall’acqua, fioriture rigogliose illuminate da un sole che non tramonta mai. È un luogo dove la natura primordiale dà forma a paesaggi che sembrano appartenere al mito, tra leggende di elfi e antichi giganti custodite da montagne di basalto.

La serata “Islanda oltre il 62° parallelo” raccontata da Grazia Bertano, fotografa e viaggiatrice affascinata dai luoghi desertici e incontaminati, propone un viaggio visivo e narrativo attraverso queste terre estreme. Le immagini proiettate, mostrano un’Islanda lontana dai cliché, dove ghiaccio e lava convivono con fiumi glaciali e deserti interni.

L’evento si inserisce nel calendario celebrativo dei 150 anni del Circolo 'l Caprissi e rappresenta un’occasione unica per esplorare l’ecosistema islandese e riflettere sul delicato rapporto tra uomo e natura.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium