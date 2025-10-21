Mondovì, bilancio di metà mandato per il Patto Civico: "Partecipazione e confronto la nostra forza"

Lunedì 20 ottobre, in una gremita Sala "Scimè", si è svolta la riunione della coalizione "Patto Civico".
Un momento per fare il punto sull'azione di governo della città ma indicativamente intitolato "programmiamo il futuro" a conferma della volontà di continuare a contribuire al dibattito cittadino e, attraverso questo confronto, allo sviluppo della Comunità monregalese.
Presenti i consiglieri comunali, i componenti della Giunta ed i candidati della tornata elettorale 2022 oltre a tanti cittadini interessati a partecipare e ad approfondire i temi oggetto di interesse.
"La forza di 'Patto Civico' risiede nella partecipazione e nel confronto - spiegano dalla coalizione - e nella volontà di continuare l'impegno corale a favore dello sviluppo di Mondovì. Tante persone di sensibilità ed estrazione differenti che, però, si ritrovano per affrontare insieme le sfide del futuro".
Un messaggio al contempo radicato nell'impegno di questi anni ma nuovo nelle aspirazioni, rivolto a tutta la cittadinanza a partire da chi vuole andare oltre - a livello locale - gli schemi partitici.