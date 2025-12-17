Azione insieme a Cuneo Civica: un nuovo progetto politico liberale e riformista in città

Cuneo Civica e Azione, domani, giovedì 18 dicembre, presenteranno il nuovo progetto politico che prende il via con l’adesione del gruppo cittadino di Azione con il gruppo di maggioranza in consiglio comunale, guidato da Luca Paschiero.

Si tratta di un passaggio politico significativo per la città: un partito radicato, composto da un mix di giovani intraprendenti e persone con un’importante esperienza amministrativa, sceglie di attuare sul territorio il suo progetto politico nazionale di unire le forze riformiste e liberali, alleandosi con un’esperienza civica che, nel tempo, ha dimostrato concretezza, serietà amministrativa e attenzione costante ai bisogni reali delle persone.

L’adesione di Azione rappresenta un riconoscimento politico del percorso compiuto da Cuneo Civica, che negli anni ha saputo crescere con discrezione, entrando “in punta di piedi” ma con un’efficacia sempre maggiore nel dibattito e nella vita politica cittadina. Allo stesso tempo, segna l’avvio di un lavoro comune in cui il contributo riformista e liberale di Azione si integra in modo naturale nel progetto civico, rafforzando la capacità di proposta e la visione per il futuro della città.

L'appuntamento è al Ping, in via Pascal 7, alle ore 19.15.