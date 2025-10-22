Con il progetto "Stammi bene" all'ospedale di Verduno un viaggio alla scoperta della dieta mediterranea

Si è svolta oggi, mercoledì 22 ottobre, presso l’auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, la terza edizione del convegno annuale “STAMMI BENE. Insieme verso il benessere”, quest’anno dedicato alla sensibilizzazione alimentare, con il titolo di “Nutriamo il futuro: un viaggio alla scoperta della dieta mediterranea”.

L’evento, sviluppato sotto la direzione del dottor Piero Maimone, Direttore Dipartimento Prevenzione ASL CN2, e la responsabilità scientifica del dottor Giuseppe Calabretta, Direttore S.Pre.S.A.L., ha ospitato oltre 100 partecipanti tra istituzioni, personale sanitario, personale non sanitario, Associazioni di Categoria e aziende private del territorio.

Il convegno, aperto da un benvenuto del Direttore Sanitario ASL CN2, dottor Luca Burroni, si è incentrato su una riflessione relativa all’importanza della promozione di corretti comportamenti, volti a sostenere la diffusione di stili alimentari equilibrati e sostenibili. Tutto ciò anche con la volontà di rafforzare la collaborazione intersettoriale in ambito sanitario e l’obiettivo di consolidare l’approccio alla promozione della salute all’interno dei luoghi di lavoro, per favorire un invecchiamento sano e attivo della popolazione.

Professionisti illustri si sono alternati sul palco per affrontare il tema dell’importanza di una alimentazione adeguata, facendo dell’evento un importante momento di informazione e formazione, nonché di orientamento e supporto ai processi di empowerment, anche grazie all’eccezionale partecipazione di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, da sempre promotore del legame tra cibo, salute e sostenibilità.





