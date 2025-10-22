 / Attualità

Attualità | 22 ottobre 2025, 19:43

Con il progetto "Stammi bene" all'ospedale di Verduno un viaggio alla scoperta della dieta mediterranea

L’auditorium del nosocomio gremito per il convegno dello S.Pre.S.A.L. sull’importanza di un’alimentazione salutare ed equilibrata

Con il progetto &quot;Stammi bene&quot; all'ospedale di Verduno un viaggio alla scoperta della dieta mediterranea

Si è svolta oggi, mercoledì 22 ottobre, presso l’auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, la terza edizione del convegno annuale “STAMMI BENE. Insieme verso il benessere”, quest’anno dedicato alla sensibilizzazione alimentare, con il titolo di “Nutriamo il futuro: un viaggio alla scoperta della dieta mediterranea”.

L’evento, sviluppato sotto la direzione del dottor Piero Maimone, Direttore Dipartimento Prevenzione ASL CN2, e la responsabilità scientifica del dottor Giuseppe Calabretta, Direttore S.Pre.S.A.L., ha ospitato oltre 100 partecipanti tra istituzioni, personale sanitario, personale non sanitario, Associazioni di Categoria e aziende private del territorio.

Il convegno, aperto da un benvenuto del Direttore Sanitario ASL CN2, dottor Luca Burroni, si è incentrato su una riflessione relativa all’importanza della promozione di corretti comportamenti, volti a sostenere la diffusione di stili alimentari equilibrati e sostenibili. Tutto ciò anche con la volontà di rafforzare la collaborazione intersettoriale in ambito sanitario e l’obiettivo di consolidare l’approccio alla promozione della salute all’interno dei luoghi di lavoro, per favorire un invecchiamento sano e attivo della popolazione.

Professionisti illustri si sono alternati sul palco per affrontare il tema dell’importanza di una alimentazione adeguata, facendo dell’evento un importante momento di informazione e formazione, nonché di orientamento e supporto ai processi di empowerment, anche grazie all’eccezionale partecipazione di Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, da sempre promotore del legame tra cibo, salute e sostenibilità.



 

