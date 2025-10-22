Arte Next Gen: selezioni aperte a Bra per la prima Biennale di Arte rivolta ai giovani

Sono aperte le selezioni per partecipare alla prima Biennale di Arte rivolta ai giovani “ARTE NEXT GEN - violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”. L’iniziativa, che culminerà in una esposizione in programma dal 25 novembre al 14 dicembre al Movicentro, è promossa dal Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Giovanile, la Consulta per le Pari Opportunità e le Associazione Dreaming in ART e BrArte. L’intento è quello di dare vita ad un evento di importante levatura sul tema della violenza di genere e sulla differenza tra le relazioni sane e quelle tossiche, consentendo la partecipazione di tutti i giovani che intendono esprimere il loro punto di vista tramite il linguaggio artistico.

Possono partecipare artisti e artiste di età compresa tra i 14 e i 30 anni, per le categorie: Pittura e Disegno; Fotografia; Scultura; Fotografia; Scrittura; Video; Musica; Podcast. Per candidarsi è necessario inviare una mail a mostra.artenextgen@gmail.com , allegando la scheda di adesione (pubblicata qui insieme al regolamento: https://drive.google.com/file/d/1fd6gevz9Bo ) compilata e il materiale che si intente presentare. Si può partecipare con una sola opera o con più opere, fino ad un massimo di tre. Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2025.

La Biennale sarà inaugurata martedì 25 novembre alle 20.30 al Movicentro, in piazza Caduti di Nassiriya, e resterà aperta al pubblico fino a domenica 14 dicembre. La mostra, visitabile ad ingresso gratuito, sarà aperta durante il sabato e la domenica, con i seguenti orari: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.