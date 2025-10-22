 / Eventi

Arte Next Gen: selezioni aperte a Bra per la prima Biennale di Arte rivolta ai giovani

Il tema è dedicato alla riflessione sulla violenza di genere. Candidature fino al 30 ottobre

Movicentro di Bra, immagine di repertorio

Sono aperte le selezioni per partecipare alla prima Biennale di Arte rivolta ai giovani “ARTE NEXT GEN - violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”. L’iniziativa, che culminerà in una esposizione in programma dal 25 novembre al 14 dicembre al Movicentro, è promossa dal Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Giovanile, la Consulta per le Pari Opportunità e le Associazione Dreaming in ART e BrArte. L’intento è quello di dare vita ad un evento di importante levatura sul tema della violenza di genere e sulla differenza tra le relazioni sane e quelle tossiche, consentendo la partecipazione di tutti i giovani che intendono esprimere il loro punto di vista tramite il linguaggio artistico.

Possono partecipare artisti e artiste di età compresa tra i 14 e i 30 anni, per le categorie: Pittura e Disegno; Fotografia; Scultura; Fotografia; Scrittura; Video; Musica; Podcast. Per candidarsi è necessario inviare una mail a mostra.artenextgen@gmail.com, allegando la scheda di adesione (pubblicata qui insieme al regolamento: https://drive.google.com/file/d/1fd6gevz9Bo) compilata e il materiale che si intente presentare. Si può partecipare con una sola opera o con più opere, fino ad un massimo di tre. Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2025.

La Biennale sarà inaugurata martedì 25 novembre alle 20.30 al Movicentro, in piazza Caduti di Nassiriya, e resterà aperta al pubblico fino a domenica 14 dicembre. La mostra, visitabile ad ingresso gratuito, sarà aperta durante il sabato e la domenica, con i seguenti orari: dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.

Maggiori info scrivendo a mostra.artenextgen@gmail.com oppure su Instagram, alla pagina @consultagiovanilebra.

