Federico Basso porta la comicità a Barolo en Primeur: asta benefica al Castello di Grinzane Cavour

Sarà il comico torinese Federico Basso il testimonial della quinta edizione di Barolo en Primeur, l’asta benefica internazionale promossa da Fondazione CRC e Fondazione CRC Donare ETS con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. L’evento, in programma venerdì 24 ottobre al Castello di Grinzane Cavour, metterà all’asta oltre 5.500 litri di Barolo e Barbaresco a sostegno di progetti sociali e culturali in Italia e nel mondo. Nelle prime quattro edizioni, Barolo en Primeur ha raccolto complessivamente oltre 3,4 milioni di euro, diventando un appuntamento di riferimento nel calendario della solidarietà italiana.

[Castello di Grinzane di Cavour]



Il comico interverrà al Castello di Grinzane Cavour come mattatore della serata, accompagnando con la sua ironia e i suoi interventi i momenti più significativi dell’asta benefica, in un dialogo continuo con il pubblico e con i protagonisti del mondo del vino e della solidarietà. La sua presenza contribuirà a rendere l’atmosfera dell’evento ancora più coinvolgente e partecipata, portando leggerezza e curiosità in un contesto di grande valore culturale e sociale. In vista dell’appuntamento, Federico Basso ha inoltre realizzato un video dedicato a Barolo en Primeur, in cui racconta con il suo stile ironico e intelligente il significato dell’iniziativa, il legame profondo tra vino e territorio e la capacità di un progetto come questo di trasformare l’eccellenza enologica in un gesto di solidarietà concreta.



Nato a Torino nel 1975, Federico Basso si è affermato come autore e interprete televisivo nei programmi di Zelig, distinguendosi per il suo umorismo intelligente e mai sopra le righe. Ha collaborato con Geppi Cucciari in Geppy Hour, è stato protagonista di Comedy Match su Nove e nel 2025 ha vinto la quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori. La presenza di Federico Basso aggiunge così un tono inedito e leggero a Barolo en Primeur 2025, sottolineando come l’ironia possa diventare uno strumento efficace per raccontare la solidarietà e avvicinare il pubblico a un progetto che unisce vino, cultura e impegno sociale.