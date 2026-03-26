Al via il progetto "I colori della bellezza" presso l’Ospedale Civile di Busca

Si è conclusa ufficialmente la prima fase del progetto "I colori della bellezza", un’importante iniziativa di riqualificazione dedicata alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e all'Hospice dell’Ospedale Civile di Busca.

L’obiettivo è trasformare gli spazi di degenza in luoghi più umani e accoglienti, dove il benessere psicofisico dell’ospite è al centro di ogni intervento. Il progetto, ideato dal Direttore Luca Gosso e dalla coordinatrice Gabriella Brino, prevede un investimento complessivo di 230.000 euro. La prima fase ha già visto l’acquisto di nuovi letti elettrici di ultima generazione per una migliore assistenza e una riqualificazione completa degli ascensori per garantire spostamenti sicuri e fluidi.

Il cronoprogramma dei prossimi mesi prevede il ripristino dell’impianto di filodiffusione, l'installazione della climatizzazione nei locali comuni, una nuova cartellonistica per un miglior orientamento degli ospiti e una tinteggiatura di tutti gli ambienti, basata su uno studio curato dalle cromiste Cinzia Tesio e Letizia Adamo per favorire l'orientamento e il relax degli ospiti.

"Il benessere dei nostri ospiti, dei loro familiari e degli operatori è la nostra priorità," afferma il Presidente Tommaso Alfieri. "Questo progetto nasce per promuovere la bellezza come vero e proprio strumento terapeutico. Ringrazio i progettisti, l'Architetto Claudio Ellena e gli ingegneri coinvolti, per la professionalità con cui stanno seguendo i lavori."

L'opera è finanziata in parte dalla Fondazione CRC attraverso il bando Spazi Belli (50.000 euro) e in parte con fondi propri dell’Ente. Tuttavia, il progetto rimane aperto al contributo di chiunque voglia sostenere questa trasformazione. È possibile effettuare anche piccole donazioni tramite Satispay, un gesto semplice per dimostrare la vicinanza all’ Ente e contribuire alla qualità della vita degli anziani. Il termine dei lavori è previsto entro il 31 dicembre 2026.