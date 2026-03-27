A Borgo San Dalmazzo insieme per il benessere femminile

“Prendiamoci cura di noi” è l’evento organizzato dal comune di Borgo San Dalmazzo (in collaborazione con DonnaxDonna, ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), le Strutture di Ginecologia, Senologia e Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in programma martedi 14 aprile alle ore 17.30 presso l’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo”

Aprirà la giornata - che si pone l’obiettivo di sensibilizzare e informare sullo screening, terapia e post-operatorio delle patologie della sfera genitale femminile - il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte, Luigi Genesio Icardi.

Interverranno: il direttore della Struttura complessa Ginecologia e OSTETRICIA DEL s. Croce Andrea Puppo, con la specialista ginecologa Maria Luisa Bovetti; il direttore dei Programmi di Screening prevenzione Serena della provincia di Cuneo, Lorenzo Orione; Riccardo Bonomi responsabile della Struttura di Senologia del S. Croce; il direttore della Radioterapia Anna Merlotti e il dirigente medico della Radioterapia Lavinia Spinelli.

Inoltre, in rappresentanza delle associazioni: la presidente di DonnaxDonna Ivana Pane e la presidente ANDOS Ivana Sarotto.

L’incontro sarà moderato da Francesco Rosato, assessore alla Salute del comune di Borgo San Dalmazzo.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento di posti.

Seguirà, alle ore 21.00, lo spettacolo teatrale Seniloquio, una produzione Teatro al Femminile, scritto e diretto da Virginia Risso (con Virginia Risso e Matteo Bianco Dolino. Biglietti in vendita su https://www.diyticket.it/).