Fossano: in corso la riqualificazione dell’area gioco dell’ultracentenaria piazza Vittorio Veneto

L'area gioco di piazza Vittorio Veneto a Fossano è chiusa alla cittadinanza, in questi giorni, in particolare ai bambini, per i lavori necessaro per la sua riqualificazione.

L’amministrazione ha deciso di intervenire sulla pavimentazione di gomma che attutisce le eventuali cadute e sull’arredo urbano, utilizzati durante i momenti ricreativi da famiglie e dai loro piccoli.

Queste operazioni si aggiungono a quelli recenti della collocazione di piante di ulivo nelle aiuole.

Piazza Vittorio è inoltre funzionale dal momento che include i 267 posti auto dei parcheggi sotterranei.

Una zona storica della Città degli Acaja, ultracentenaria, che fu fondata il 21 maggio 1923, quando la Giunta municipale deliberò l’intitolazione della piazza a Vittorio Veneto per rendere doveroso omaggio al valore dell’esercito e ai Caduti in guerra.