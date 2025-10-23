 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 23 ottobre 2025, 10:17

Fossano: in corso la riqualificazione dell’area gioco dell’ultracentenaria piazza Vittorio Veneto

La storica zona, fondata nel 1923, conta anche 267 posti auto del parcheggio sotterraneo ed è stata abbellita di recente con degli ulivi nelle aiuole

Piazza Vittorio Veneto a Fossano

Piazza Vittorio Veneto a Fossano

L'area gioco di piazza Vittorio Veneto a Fossano è chiusa alla cittadinanza, in questi giorni, in particolare ai bambini, per i lavori necessaro per la sua riqualificazione.

L’amministrazione ha deciso di intervenire sulla pavimentazione di gomma che attutisce le eventuali cadute e sull’arredo urbano, utilizzati durante i momenti ricreativi da famiglie e dai loro piccoli.

Queste operazioni si aggiungono a quelli recenti della collocazione di piante di ulivo nelle aiuole.

Piazza Vittorio è inoltre funzionale dal momento che include i 267 posti auto dei parcheggi sotterranei.

Una zona storica della Città degli Acaja, ultracentenaria, che fu fondata il 21 maggio 1923, quando la Giunta municipale deliberò l’intitolazione della piazza a Vittorio Veneto per rendere doveroso omaggio al valore dell’esercito e ai Caduti in guerra.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium