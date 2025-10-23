Il “cuore grande” dei coniugi monegaschi Garavagno: tante donazioni per il paese di origine Trinità

I monegaschi Angela e Jean Garavagno sono un’istituzione, una coppia amata dalla cittadinanza, per il loro grande cuore.

La loro storia è un esempio raro di solidarietà nei confronti di un paese, il loro originario: Trinità.

I coniugi, che si sono poi trasferiti a Montecarlo, hanno donato alla comunità molte opere, a partire dal 2019.

Al Comune i Garavagno hanno infatti concesso due villette di nuova fattura in via Roma. Sempre in via Roma una loro struttura è stata inoltre destinata al soggiorno anziani.

Grazie alle loro donazioni è stata inoltre acquistata una vettura Fiat Doblò a sette posti e ristrutturata la casa degli Alpini con annesso un nuovo salone.

Sempre marito e moglie hanno permesso la riqualificazione del salone del Castello del Comune dei Conti Costa per le associazioni trinitesi, edificato il teatro (a loro intitolato) con il vicino magazzino comunale, realizzati ancora una cucina e un secondo magazzino per l’Amministrazione e le associazioni.

I grandi gesti dell’ex imprenditore edile (ora ottantottenne) e della moglie, che a Trinità ha ancora una sorella, sono stati premiati con la cittadinanza onoraria di Trinità. Benefattori per sempre.