Savigliano, aperte le candidature per gli scrutatori del referendum di marzo

Chi desidera svolgere il ruolo di scrutatore in occasione del referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo può presentare la propria candidatura. L’Amministrazione comunale di Savigliano, come già avvenuto in passato, ha deciso di dare priorità a disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità e studenti.

Gli interessati devono compilare l’apposita dichiarazione disponibile sul sito del Comune o ritirabile presso l’Ufficio elettorale, allegando la copia di un documento d’identità. La domanda può essere inviata via mail all’indirizzo comune.savigliano@legalmail.it oppure consegnata di persona all’Ufficio Protocollo, situato al primo piano del Municipio.

Il termine di scadenza è fissato per le ore 12 di venerdì 20 febbraio. Si ricorda che, per poter essere nominati, è necessario essere iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune