A Boves arriva “Free Beat”, la discoteca inclusiva

ARIA Aps, associazione di Boves che si occupa di vita indipendente, inclusione, autodeterminazione e diritti delle persone con disabilità, propone un nuovo format di eventi inclusivi, rivolti non solo ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, ma a chiunque voglia trascorrere un pomeriggio in compagnia e amicizia.

A partire da sabato 21 febbraio, e per i mesi a venire, ARIA Aps in collaborazione con la discoteca bovesana Palà Club (via Peveragno 74) organizza infatti “Free Beat”. Dalle ore 16 alle ore 19 il locale aprirà le sue porte per tre ore di svago, incontri e divertimento. Tutto ciò che si ama di una discoteca, dallo stare insieme e conoscere persone nuove, all’accompagnamento musicale, verrà qui proposto in una modalità diurna e capace di andare incontro alle esigenze di tutti le persone, in una vera ottica di inclusività.

Musica a volume non eccessivamente alto, luci colorate ma non pulsanti, oltre a un accesso già attualmente fruibile con carrozzine, permetteranno di passare un pomeriggio in discoteca a ragazzi a cui, spesso, questa possibilità risulta preclusa. Inoltre, verrà offerto concreto supporto per permettere a chiunque lo voglia di scendere in pista.

“Il nostro desiderio è che l’evento sia davvero aperto a tutti. È ovviamente pensato e strutturato con particolare attenzione alle persone con disabilità, come è peraltro da mission della nostra associazione, ma il nostro invito è esteso a chiunque abbia voglia di trascorrere un pomeriggio con noi al Palà Club.” Queste le parole di Claudia Pirotti, presidente di ARIA Aps.

“Vorremmo che soprattutto i ragazzi più giovani partecipassero e si prendessero l’impegno di esserci. Esattamente come le serate in discoteca, anche questi appuntamenti pomeridiani sono un’occasione di socialità, e non ci può essere socialità vera senza la compagnia e il supporto dei propri coetanei.”

ARIA sta dunque cercando di coinvolgere giovani volontari che vogliano regalare presenza, amicizia, ma anche un aiuto sulla gestione degli ingressi e delle consumazioni.

Chi fosse interessata/o può contattare l’associazione. L’evento è aperto a tutti, a partire dall’età di 16 anni. Ingresso euro 10,00 con consumazione inclusa. È possibile consumare sia cibo, sia bevande. Le consumazioni potranno essere richieste con gettoni di diverso colore e con un menù consultabile per immagini.

Per prenotazioni e per maggiori informazioni: 340/2249600 – info@associazionearia.it È gradita la conferma di partecipazione.










































