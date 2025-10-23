Elena Mirò celebra il suo 40° anniversario con un talk sulla creatività al femminile

Nell’ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario del brand Elena Mirò presenta un nuovo appuntamento dedicato al dialogo creativo e alla valorizzazione dei talenti femminili.

Sabato 25 ottobre alle ore 17, presso la Boutique Elena Mirò di Alba, piazza Risorgimento 6, si terrà il talk In Chat With , che vedrà protagonista Caterina Salvador, creative director di Elena Mirò, in conversazione con Elisa Talentino, illustratrice e artista visiva che collabora con realtà di rilievo internazionale come Einaudi, Sellerio, The New Yorker, Il Salone del Libro e con importanti aziende del territorio, tra cui Fontanafredda e Deltetto.

L’incontro, moderato dalla giornalista Daniela Scavino, metterà a confronto le due protagoniste capaci di coniugare creatività e azienda, intuizione e produzione, attraverso linguaggi diversi ma uniti dalla stessa sensibilità verso il processo creativo e la bellezza.

Con questo appuntamento, Elena Mirò rinnova il proprio impegno nel promuovere un dialogo aperto e contemporaneo sui valori della femminilità, celebrando il legame con il territorio e con la città di Alba, sede del brand.

IL MARCHIO

Brand di Miroglio Group, Elena Mirò è un brand lifestyle italiano con un heritage d’eccellenza nella creazione di silohuette che vestono dalla taglia 42 alla taglia 58. Dal 1985, il marchio è sinonimo di uno stile elegante e femminile, timeless e contemporaneo. Con sede ad Alba, è distribuito attraverso elenamiro.com, boutique monobrand e partner wholesale selezionati, servendo clienti in oltre 30 Paesi nel mondo.