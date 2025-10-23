Cuneo: Alessia Bertolotto presenta “(Dis)fare Impresa”, la storia di un’azienda di famiglia tra sfide e rinascite [VIDEO]

Oggi pomeriggio, giovedì 23 ottobre, ha registrato grande partecipazione di un pubblico attento la presentazione del libro-testimonianza di Alessia Bertolotto “(Dis)fare Impresa”, edito da Santelli Editore e disponibile in libreria dal 12 settembre, in cui l’autrice ripercorre le vicende dell’azienda di famiglia Marcopolo Enviromental Group. L’incontro, moderato dal giornalista Fabrizio Brignone presso la libreria “L’Ippogrifo” di Corso Nizza n°1, ha coinvolto il pubblico in un racconto imprenditoriale straordinario, fatto di innovazione green, crisi superate e solidi valori.

L’autrice-imprenditrice cuneese, che è anche giornalista pubblicista e volto televisivo, è oggi general manager di Marcopolo Enviromental Group, azienda leader nel settore del biogas e della produzione dell’energia verde. La sua attività spazia dalle bonifiche ambientali agli impianti di biogas: un esempio di economia circolare e sostenibilità.

Le imprese green come Marcopolo, che trasformano gli scarti in risorsa e i rifiuti in energia, giocano un ruolo di primo piano in un’epoca in cui l’ecologia è al centro del dibattito globale: affrontano le sfide climatiche per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni.

Il libro di Alessia Bertolotto non è solamente una storia aziendale, ma un racconto personale, in cui l’autrice ripercorre le tappe fondamentali della crescita di Marcopolo, fondata dal padre Antonio 50 anni fa, tra sacrifici, congiure e rinascite. A partire dai primi anni 2000, l’azienda ha dovuto affrontare diverse sfide: tentativi di estromissione, difficoltà finanziarie, ricorsi, processi, controlli fiscali. Ma l’impresa ha resistito, grazie a un ridimensionamento e una trasformazione.

Quella di Marcopolo è una storia intensa, che dà un esempio concreto di come l’industria possa sposare la sostenibilità, operando nell’economia circolare con tecnologie innovative e brevetti proprietari.



Al termine della presentazione, Alessia Bertolotto ha commentato: "Per quanto riguarda il futuro, spero sicuramente che le imprese green, quelle che lavorano con serietà, possano andare avanti, creare nuovi posti di lavoro, prosperare, e far sì che il green non sia più un qualcosa di staccato dall'impresa, ma che diventi normalità. Certo è che molte leggi dovrebbero essere cambiate, soprattutto quelle che riguardano le piccole e le medie imprese, che fanno più fatica. Quindi, ci sono ancora tante cose che devono essere fatte, se davvero vogliamo evitare la 'fuga dei cervelli' all'estero, soprattutto quelli dei giovani, però bisogna metterli nelle condizioni per far sì che rimangano con noi".

Il libro “(Dis)fare Impresa” è disponibile in libreria e online.

Di seguito pubblichiamo l'intervista ad Alessia Bertolotto.