"La terra che trema": serata divulgativa sui terremoti in Valle Stura con il geologo Stefano Melchio

Negli ultimi mesi la Valle Stura ha avvertito diverse scosse di terremoto, che hanno suscitato curiosità e domande. Per fare chiarezza e comprendere meglio cosa accade nel sottosuolo della nostra valle, il Consorzio Valle Stura Experience, con il patrocinio del Comune di Demonte e dell’Unione Montana Valle Stura, organizza una serata divulgativa, giovedì 6 novembre alle 20:30 a Demonte presso il Palatenda di Piazza Nuto Revelli, gratuita e aperta a tutti.

L’incontro sarà guidato dal geologo Stefano Melchio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante tra faglie, scosse e dinamiche della crosta terrestre, spiegando in modo semplice e comprensibile perché la nostra valle è una zona sismicamente attiva e cosa possiamo fare per convivere in sicurezza con questo fenomeno naturale.

“Il nostro obiettivo è informare e sensibilizzare la popolazione, perché comprendere come funziona la Terra ci aiuta a vivere il territorio con maggiore consapevolezza”, spiega Stefano Melchio.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, le famiglie, gli appassionati di montagna e natura: un’occasione per ascoltare, imparare e dialogare insieme su un tema che ci riguarda da vicino.